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Норвегія ввела нові санкції проти Росії

Осло приєдналося до 11-го пакету санкцій Євросоюзу проти Москви з низкою національних адаптацій.

Норвегія ввела нові санкції проти Росії
Аннікен Гуйтфельдт
Фото: EPA/UPG

Норвегія ввела новий раунд санкцій проти російського режиму. Про це йдеться на сайті уряду.

“Одинадцятий пакет санкцій спрямований на посилення чинних санкцій та боротьбу з їх обходом. Це важливо, тому що необхідно терміново уповільнити потік грошей, які Росія використовує для фінансування жорстокої агресивної війни”, − каже міністерка закордонних справ країни Аннікен Гуйтфельдт.

Норвегія приєдналася до 11-го пакету санкцій Євросоюзу проти Москви з низкою національних адаптацій.

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За словами Гуйтфельдт, санкції стають все більш всеосяжними та є чіткою європейською реакцією на жорстоку агресивну війну Росії в Україні. “Можливості ведення торгівлі з Росією стають дедалі обмеженішими та пов’язані з високим ризиком”, − наголошує глава МЗС.

Зокрема, передбачено заборону транзиту через територію Росії товарів і технологій, які можуть сприяти збільшенню військового та технологічного потенціалу Москви або розвитку сектору оборони та безпеки. Також розширено їх перелік.

Окрім того, введено нові списки вогнепальної та іншої зброї, забороненої для продажу фізичним або юридичним особам у Росії або для використання в Росії. 

Заборонено транзит через РФ технологічних товарів, придатних для використання в авіаційній або космічній промисловості.

Осло також внесе зміни до законодавства, які передбачатимуть заборону на доступ до портів для суден, які беруть участь у перевалці російської нафти і яких підозрюють у порушенні заборони на імпорт нафти чи обмеження ціни на нафту.

Надаємо, у квітні Норвегія запровадила санкції проти Росії, що відобразили десятий пакет санкцій ЄС, ухвалений ЄС 25 лютого 2023 року.

Відсьогодні Осло запроваджує обмеження на в'їзд у країну для легкових автомобілів, зареєстрованих в Росії, які мають 9 і менше місць. Однак кордон, як і раніше, можна перетинати на мікроавтобусах та автобусах через прикордонну станцію Стурскуг. Винятки зробили для поїздок із гуманітарних причин, серед яких − хвороби, смерть чи похорон.

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