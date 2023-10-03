Командувач Об’єднаних Сил ЗС України генерал-лейтенант Сергій Наєв повідомив, що на півночі країни військові збільшують кількість мобільних вогневих груп.

“У Північній операційній зоні разом з головами обласних військових адміністрацій вживаються заходи щодо підвищення кількості мобільних вогневих груп. Це необхідно для того, щоб підвищити ефективність системи протиповітряної оборони”, - сказав генерал.

Він зауважив, що це потрібно, зокрема, щоб об'єкти енергетичної інфраструктури у зимових умовах були готові працювати на повну.

Нагадаємо, нещодавно речник командування Повітряних сил Юрій Ігнат повідомив, що відсоток збиття ракет і ударних БпЛА українською ППО приблизно однаковий. Для збиття безпілотників Україна потребує більшої кількості "Гепардів" та їхніх аналогів.