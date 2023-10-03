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Зранку окупанти обстріляли Херсон: пошкоджені будинки, автомобілі та магазини

Люди не постраждали.

Зранку окупанти обстріляли Херсон: пошкоджені будинки, автомобілі та магазини
Скріншот відео
Фото: Олександр Прокудін

У вівторок 3 жовтня близько шостої години ранку росіяни обстріляли середмістя Херсона.

Про це повідомив у Telegram голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

"Черговий день для Херсона, який розпочався з російських обстрілів. Близько 6:00 під вогнем опинилися житлові квартали у середмісті. Пошкоджені оселі херсонців, автівки та бутики", – йдеться у повідомленні.

Внаслідок цих ворожих ударів люди не постраждали.

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Нагадаємо, сьогодні близько 8:00 окупанти обстріляли село Зміївка Бериславського району. Є влучання у житловий будинок, поранена людина. Уночі під ворожим вогнем опинилися село Інгулець та селище Велетенське. Пошкоджена житлова інфраструктура, без жертв.

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