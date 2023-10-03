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Сили оборони продовжують наступальну операцію на Мелітопольському напрямку, – речник Генштабу

На Бахмутському захисники проводять наступальні дії.

Сили оборони продовжують наступальну операцію на Мелітопольському напрямку, – речник Генштабу
Петро Ковальчук
Фото: скріншот

Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ на Авдіївському, Мар'їнському та Запорізькому напрямках. На Адвіївському ворог безуспішно намагався відновити втрачене положення у районі Авдіївки.

Крім того, наші захисники успішно відбили атаки східніше Степового. Ворог здійснив 10 невдалих атак у районах Мар'їнки та Новомихайлівки, повідомив речник Генерального штабу Петро Ковальчук у ефірі телемарафону.

На Шахтарському напрямку захисники успішно відбили атаки ворота в районах Старомайорського та населеного пункту Рівнопіль.

На Запорізькому ворог безуспішно намагався відновити втрачене положення західніше Вербового та південно-східніше Малої Токмачки.

"На Мелітопольському напрямку Сили оборони продовжують наступальну операцію, завдають окупаційним військам втрат у живій силі та техніці", – повідомив Ковальчук.

На Куп'янському напрямку ворог наступальних дій не вів.

На Лиманському українські воїни відбили атаки противника в районі Макіївки Луганської області.

На Бахмутському ворог безуспішно намагався відновити втрачене положення в районі Андріївки.

Водночас захисники продовжують наступальні дії на Бахмутському напрямку, винсажують ворога уздовж усієї лінії фронту. 

Протягом минулої доби відбулося 35 бойових зіткнень, ворог завдав восьми ракетних і 47 ракетних ударів, здійснив 27 обстрілів із РСЗВ.

Нагадаємо, що вночі росіяни атакували Україну 31 ударним безпілотником і ракетою "Іскандер". Захисники збили ракету і 30 БпЛА. 

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