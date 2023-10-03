Кремль успішно використовує визначення “іноагента” для просування провоєнних наративів, − британська розвідка

Опитування показало, що понад 60% росіян вважають їх зрадниками.

У Росії влада успішно використовує визначення “іноземного агента” як інструмент для маніпулювання громадською думкою для просування антизахідних і провоєнних наративів.

Про це йдеться у повідомленні Міністерства оборони Великої Британії, яке посилається на опитування російського центру вивчення громадської думки.

Центр опублікував результати опитування щодо ставлення росіян до людей і організацій, зареєстрованих як “іноагенти”. Так 61% опитаних вважають їх “зрадниками”, які “поширюють брехню” про Росію.

“Після повномасштабного вторгнення в Україну Росія розширила законодавство про іноземних агентів. Ці заходи суттєво звужують інформаційний простір усередині Росії, дедалі важче артикулювати будь-яку точку зору, включно з інакомисленням щодо війни, що відхиляється від офіційної лінії”, − зазначили британці.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 03 October 2023.



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🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/LPSex5LLJd — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) October 3, 2023

Нагадаємо, у розвідці Міністерства оборони Британії раніше заявили, що згідно з документами міністерства фінансів Росії, Кремль планує спрямувати 30% загальних видатків держбюджету на війну у 2024 році. Це свідчить, що Росія готується до затяжної війни з Україною.