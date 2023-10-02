В оприлюдненій стратегії США щодо України справжньою загрозою є корупція, - Politico

Уявлення про корупцію на високому рівні може “підірвати довіру української громадськості та іноземних лідерів до уряду часів війни”, йдеться в документі.

Адміністрація президента США Джо Байдена набагато більше стурбована корупцією в Україні, ніж це публічно визнається, йдеться у конфіденційному стратегічному документі США, на який посилається видання Politico.

“У “делікатній, але незасекреченій” версії довгострокового плану США викладаються численні кроки, яких Вашингтон вживає, щоб допомогти Києву викорінити посадові злочини та іншим чином реформувати низку українських секторів. У ньому наголошується, що корупція може змусити західних союзників відмовитися від боротьби України проти вторгнення Росії, і що Київ не може відкладати зусилля по боротьбі з корупцією”, - йдеться у повідомлені.

Водночас у конфіденційній версії вказано, що уявлення про корупцію на високому рівні може “підірвати довіру української громадськості та іноземних лідерів до уряду часів війни”.

Зазначається, що адміністрація Байдена хоче змусити Україну припинити хабарництво, але занадто гучне твердження про це може підбадьорити противників допомоги США Україні, які намагаються заблокувати її.

Видання наголошує - українські хабарники вже давно викликають занепокоєння офіційних осіб США аж до президента Джо Байдена, але ця тема була зменшена після 24 лютого 2022 року.

Водночас, Вільям Тейлор, експосол США в Україні, сказав, що багато звичайних українців, швидше за все, привітають цю стратегію, оскільки вони також втомилися від повсюдної корупції в їхній країні.

Ще один американський чиновник, обізнаний з дискусіями, підтвердив, що адміністрація Байдена розмовляє з українськими лідерами про те, що майбутня економічна допомога буде обумовлена “реформами, спрямованими на боротьбу з корупцією та перетворення України на більш привабливе місце для приватних інвестицій”.

Втім, такі умови не розглядаються для військової допомоги.

Видання зазначає, що речник МЗС України не відповів на запити про коментарі. Водночас, президент України Зеленський звільнив кількох високопосадовців оборонного відомства під час нещодавньої боротьби зі звинуваченими у хабарництві. На думку видання, це був сигнал США і Європі, що він прислухається до них.

Також у конфіденційному документі описуються цілі США, такі як допомога в реформуванні елементів апарату національної безпеки України, щоб забезпечити “децентралізований, толерантний до ризику підхід до виконання завдань” і зменшити “можливості для корупції”.

Попри те, що блок НАТО наразі не готовий дозволити Україні приєднатися, американська стратегія часто посилається на бажання змусити українську армію прийняти стандарти НАТО. Адміністрація Байдена очікує, що Міноборони України “створює професійний молодший офіцерський і сержантський корпус відповідно до стандартної доктрини та принципів НАТО”. Більше того, навіть формат і зміст українських оборонних документів мають “відображати термінологію НАТО”.

США також хочуть, щоб Україна виробляла власну військову техніку, створила внутрішню оборонну промисловість, здатну задовольнити основні потреби, а також середовище, яке стимулює стартапи оборонних інформаційних технологій.

Крім того, США особливо стурбовані роллю невеликої еліти в економіці України. Одним із показників успіху деолігархізації, згідно з документом, є те, що український уряд “впроваджує суттєві реформи щодо децентралізації контролю над енергетичним сектором”.

Конфіденційний документ закликає фінансову систему України збільшити кредитування, щоб заохотити розширення бізнесу та зменшити роль держави в банківському секторі. Йдеться, зокрема, про “прозоре повернення Альфа-банку у приватну власність”.

Також стратегія США спрямована на те, щоб Україна розвинула особливі зв’язки з Америкою, наприклад через англійську мову. США пропонують технічну та іншу допомогу Міносвіти України для покращення викладання англійської мови та вважають, що пропонування уроків англійської може допомогти реінтегрувати українців, звільнених від російської окупації.

Офіційні особи США також пропонують відібрати понад 2 тис. нових суддів і вирішити проблеми з понад 9 тис. скарг на неправомірну поведінку суддів. Це дозволить нарощувати спроможність переслідувати військові злочини в українській судовій системі.

США також мають відновити дипломатичну присутність, виходячи за межі Києва до таких міст, як Львів, Одеса, Харків і Дніпро.

Раніше повідомлялось, що на адресу Координаційної платформи донорів з Білого дому відправили лист із переліком реформ, які повинна зробити Україна для продовження отримання допомоги.

Зміни вказані в документі відповідно до пріоритетності їх впровадження. Терміни виконання реформ складають 0-3 місяці, 3-6 місяців, один рік, 18 місяців. Втім, цей проєкт є попереднім варіантом і ще буде розглядатись.