Росію сприйматимуть як тимчасову загрозу впродовж наступних кількох років, – Міноборони Німеччини

Росію в стратегії національної безпеки зазначено як тимчасову загрозу, її сприйматимуть так ще кілька років. Про це заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус в інтерв'ю для ERR.

На запитання, чи стане Росія колись другом для Німеччини, Пісторіус відповів: "Я цього не знаю, але, принаймні, протягом наступних кількох років Росія становитиме загрозу. Ми не допускаємо жодних сумнівів щодо цього".

Міністр оборони підкреслив, що роль стратегії національної безпеки Німеччини не в тому, щоб сказати, хто має виграти війну в Україні.

"Я чітко сказав, що Україна повинна здобути перемогу. Але визначення перемоги у війні може вирішити тільки Україна, а не ми. Це не пов'язано з нашою стратегією безпеки", – сказав міністр.

Також Пісторіус додав, що протягом наступних кількох років Росія буде являти собою загрозу.

Уряд Німеччини оголосив про передачу Україні чергової партії допомоги. За дев’ять місяців 2023 року федеральний уряд Німеччини схвалив експорт в Україну військової техніки на суму 3,3 млрд євро.