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США попередили Китай про намір оновити експортні обмеження щодо чипів на основі штучного інтелекту, – Reuters

Попередження про наміри може свідчити, що США намагається стабілізувати відносини між країнами.

США попередили Китай про намір оновити експортні обмеження щодо чипів на основі штучного інтелекту, – Reuters
Фото: Pixabay

Адміністрація Байдена попередила Пекін про свої плани на початку жовтня оновити обмеження на поставки до Китаю чипів, що працюють на основі штучного інтелекту, а також інструментів для виробництва мікросхем, пише Reuters із посиланням на офіційного представника США. 

Американський чиновник зазначив, що це політичне рішення спрямоване на стабілізацію відносин між наддержавами.

Міністерство торгівлі, яке контролює експорт, працює над оновленням експортних обмежень, які вперше були запроваджені 7 жовтня 2022 року. Інші джерела повідомили, що оновлення має на меті обмежити доступ до більшої кількості інструментів для виготовлення мікросхем відповідно до нових голландських і японських обмежень, а також закрити деякі лазівки в експортних обмеженнях для мікросхем штучного інтелекту.

Зазначається, що попередження Китаю про нові норми є частиною ширшої спроби адміністрації Байдена стабілізувати відносини з Пекіном. Відносини між країнами погіршились після того, як у лютому США збити китайську розвідувальну кулю.

Адміністрація Байдена також направила низку високопосадовців до Китаю, включаючи міністра торгівлі Джину Раймондо в серпні. Крім того, у вересні радник з національної безпеки Джейк Салліван провів переговори з міністром закордонних справ Китаю Ван І.

Обмеження, запроваджені в жовтні минулого року, мали на меті запобігти використанню американських технологій для зміцнення китайської армії, відрізавши їй доступ до передових мікросхем штучного інтелекту та обмеживши їй здатність імпортувати найскладніші інструменти для виробництва мікросхем із Сполучених Штатів.

Адміністрація Байдена також сподівається забезпечити присутність президента Китаю Сі Цзіньпіна на саміті Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС) у Сан-Франциско в листопаді, і ця спроба також вплинула на час оприлюднення правил експорту.

Зазначається, що для США не є чимось незвичним змінювати пропозиції перед ухваленням постанов, тому обмеження, як і час, можуть змінитися.

Нагадаємо, нещодавно Єврокомісія підготувала список критичних технологій, які ЄС хоче захистити від Китаю. Це передові напівпровідникові технології, технології штучного інтелекту, квантові технології та біотехнології.

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