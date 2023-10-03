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Єврокомісія підготувала список критичних технологій, які ЄС хоче захистити від Китаю

Це передові напівпровідникові технології, технології штучного інтелекту, квантові технології та біотехнології.

Єврокомісія підготувала список критичних технологій, які ЄС хоче захистити від Китаю
Фото: Відкрите джерело

Керівники Єврокомісії з питань цифрових технологій, оборони та торгівлі Вера Йоурова, Тьєррі Бретон і Валдіс Домбровксіс підготували список критичних технологій, які ЄС хоче захистити від конкурентів. 

Про це пише Politico.

Згідно з чернеткою, список, який буде опубліковано сьогодні, містить 10 технологій.

Чотири з них Брюссель вважає особливо небезпечними, якщо вони потраплять у чужі руки або якщо ЄС буде занадто залежним від такого суперника, як Китай.

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Це:

  • передові напівпровідникові технології (мікроелектроніка, високочастотні мікросхеми, обладнання для виробництва напівпровідників);
  • технології штучного інтелекту (високопродуктивні обчислення, хмарні та периферійні обчислення, аналітика даних, комп’ютерне бачення, мовна обробка, розпізнавання об’єктів);
  • квантові технології (квантові обчислення, квантова криптографія, квантові комунікації, квантове зондування та радар);
  • біотехнології (техніки генетичної модифікації, нові геномні методики, генний драйв, синтетична біологія).

Четверо чиновників, які працюють над списком, згадали Китай у розмовах з виданням, але у жодному з документів назва країни не вказана. “Це як Волдеморт ЄС. Країна, яку не можна назвати”, − сказав один із них.

“Сьогоднішній список є ключовим елементом стратегії економічної безпеки Брюсселя, яка додає економічній політиці вимір національної безпеки − кардинальна зміна для ЄС, який був побудований навколо ідеї вільної торгівлі та почав мислити більш стратегічніше лише з часів пандемії COVID-19 і війни Росії проти України”, − зазначає видання.

Це вперше, коли Брюссель визначає технології, які йому необхідно захищати з міркувань економічної безпеки, як для забезпечення незалежності ЄС, так і для захисту чутливих винаходів від конкурентів.

Трьома критеріями для включення у список є трансформаційний характер технології, ризик подвійного використання для цивільних і військових цілей, а також потенціал для порушення прав людини.

Брюссель і національні уряди вирішуватимуть, що робити з цими чотирма технологічними сферами на основі “колективної оцінки ризиків”, яку вони проведуть до кінця року. Потім ЄС вирішить, чи слід збільшити виробництво вищезгаданих товарів в Європі та шукати нових партнерів, чи запровадити обмеження на обмін технологіями з іншими країнами, зокрема, Пекіном.

Нагадаємо, Reuters написав, що Китай направить 40 млрд доларів на виробництво мікрочіпів. Одним із основних напрямків інвестицій буде обладнання для виробництва мікросхем.

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