Єврокомісія підготувала список критичних технологій, які ЄС хоче захистити від Китаю

Керівники Єврокомісії з питань цифрових технологій, оборони та торгівлі Вера Йоурова, Тьєррі Бретон і Валдіс Домбровксіс підготували список критичних технологій, які ЄС хоче захистити від конкурентів.

Про це пише Politico.

Згідно з чернеткою, список, який буде опубліковано сьогодні, містить 10 технологій.

Чотири з них Брюссель вважає особливо небезпечними, якщо вони потраплять у чужі руки або якщо ЄС буде занадто залежним від такого суперника, як Китай.

Це:

передові напівпровідникові технології (мікроелектроніка, високочастотні мікросхеми, обладнання для виробництва напівпровідників);

технології штучного інтелекту (високопродуктивні обчислення, хмарні та периферійні обчислення, аналітика даних, комп’ютерне бачення, мовна обробка, розпізнавання об’єктів);

квантові технології (квантові обчислення, квантова криптографія, квантові комунікації, квантове зондування та радар);

біотехнології (техніки генетичної модифікації, нові геномні методики, генний драйв, синтетична біологія).

Четверо чиновників, які працюють над списком, згадали Китай у розмовах з виданням, але у жодному з документів назва країни не вказана. “Це як Волдеморт ЄС. Країна, яку не можна назвати”, − сказав один із них.

“Сьогоднішній список є ключовим елементом стратегії економічної безпеки Брюсселя, яка додає економічній політиці вимір національної безпеки − кардинальна зміна для ЄС, який був побудований навколо ідеї вільної торгівлі та почав мислити більш стратегічніше лише з часів пандемії COVID-19 і війни Росії проти України”, − зазначає видання.

Це вперше, коли Брюссель визначає технології, які йому необхідно захищати з міркувань економічної безпеки, як для забезпечення незалежності ЄС, так і для захисту чутливих винаходів від конкурентів.

Трьома критеріями для включення у список є трансформаційний характер технології, ризик подвійного використання для цивільних і військових цілей, а також потенціал для порушення прав людини.

Брюссель і національні уряди вирішуватимуть, що робити з цими чотирма технологічними сферами на основі “колективної оцінки ризиків”, яку вони проведуть до кінця року. Потім ЄС вирішить, чи слід збільшити виробництво вищезгаданих товарів в Європі та шукати нових партнерів, чи запровадити обмеження на обмін технологіями з іншими країнами, зокрема, Пекіном.

Нагадаємо, Reuters написав, що Китай направить 40 млрд доларів на виробництво мікрочіпів. Одним із основних напрямків інвестицій буде обладнання для виробництва мікросхем.