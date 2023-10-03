Мобільний госпіталь від "Rheinmetall". Що це таке і чому важливо.
Мобільний госпіталь від "Rheinmetall". Що це таке і чому важливо.
МЗС Словаччини звинуватило Росію у втручанні у вибори
МЗС Словаччини звинуватило Росію у втручанні у вибори
Русифікація Братислави: як вибори у Словаччині перетворюються на реванш союзників Москви
Русифікація Братислави: як вибори у Словаччині перетворюються на реванш союзників Москви
Виплати військовослужбовцям і нова постанова Кабміну. Ні, 30 000 всім не повернуть
Виплати військовослужбовцям і нова постанова Кабміну. Ні, 30 000 всім не повернуть
Степ невизначеності
Степ невизначеності
Rzeczpospolita: Польща, Угорщина, Латвія та Швеція не представлені на саміті ЄС у Києві на рівні глав МЗС
Rzeczpospolita: Польща, Угорщина, Латвія та Швеція не представлені на саміті ЄС у Києві на рівні глав МЗС
Лідер партії-переможця виборів у Словаччини заявив, що в громадян "є більші проблеми, ніж Україна"
Лідер партії-переможця виборів у Словаччини заявив, що в громадян "є більші проблеми, ніж Україна"
Денис Казанський про Донбас: “Можливо, нам доведеться не відбудовувати якісь міста, а дорозселяти”
Денис Казанський про Донбас: “Можливо, нам доведеться не відбудовувати якісь міста, а дорозселяти”
Америка без шатдауну, а Україна тимчасово без грошей. Що відбувається в Конгресі США
Америка без шатдауну, а Україна тимчасово без грошей. Що відбувається в Конгресі США
ГоловнаСвіт

Пивоварна компанія Carlsberg розірвала ліцензійні угоди зі своєю дочірньою фірмою в Росії

Влітку російська влада конфіскувала "Балтику".

Пивоварна компанія Carlsberg розірвала ліцензійні угоди зі своєю дочірньою фірмою в Росії

Пивоварна компанія Carlsberg заявила, що розірвала ліцензійні угоди зі своєю російською дочірньою компанією "Балтика", передає The Guardian.

"Балтику" російська влада конфіскувала цьогоріч у липні у відповідь на плани продати компанію після вторгнення Росії в Україну. Перед цим Carlsberg оголосив, що знайшов покупця для "Балтики".

Проте в указі, підписаному наступного місяця російським Володимиром Путіним, йшлося про те, що держава бере на себе управління бізнесом.

"Наразі ми не бачимо шляхів до переговорного рішення виходу з Росії. Ми відмовляємось укладати угоду на неприйнятних умовах, виправдовуючи незаконне поглинання нашого бізнесу", - йдеться у заяві Carlsberg.

Підписуйтесь на наш Google News

Нагадаємо, на підприємствах Carlsberg у РФ працюють 8400 людей. До закінчення процесу продажу, як заявили раніше в компанії, їх будуть підтримувати. Будь-який прибуток, отриманий ”під час гуманітарної кризи”, спрямують організаціям, які надають відповідну допомогу. 

Після наказу Путіна конфіскувати російські активи Carlsberg, росуряд призначив давнього друга президента РФ Таймураза Боллоєва директором "Балтики".

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies