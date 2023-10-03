Пивоварна компанія Carlsberg розірвала ліцензійні угоди зі своєю дочірньою фірмою в Росії

Пивоварна компанія Carlsberg заявила, що розірвала ліцензійні угоди зі своєю російською дочірньою компанією "Балтика", передає The Guardian.

"Балтику" російська влада конфіскувала цьогоріч у липні у відповідь на плани продати компанію після вторгнення Росії в Україну. Перед цим Carlsberg оголосив, що знайшов покупця для "Балтики".

Проте в указі, підписаному наступного місяця російським Володимиром Путіним, йшлося про те, що держава бере на себе управління бізнесом.

"Наразі ми не бачимо шляхів до переговорного рішення виходу з Росії. Ми відмовляємось укладати угоду на неприйнятних умовах, виправдовуючи незаконне поглинання нашого бізнесу", - йдеться у заяві Carlsberg.

Нагадаємо, на підприємствах Carlsberg у РФ працюють 8400 людей. До закінчення процесу продажу, як заявили раніше в компанії, їх будуть підтримувати. Будь-який прибуток, отриманий ”під час гуманітарної кризи”, спрямують організаціям, які надають відповідну допомогу.

Після наказу Путіна конфіскувати російські активи Carlsberg, росуряд призначив давнього друга президента РФ Таймураза Боллоєва директором "Балтики".