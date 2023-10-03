Польща і Чехія запроваджують тимчасовий контроль на кордоні зі Словаччиною

Поки що такі заходи запроваджують на 10 днів, але цей термін можуть продовжити.

Влада Чехії та Польщі оголосила у вівторок, 3 жовтня, що з наступного дня запроваджує тимчасовий контроль на кордоні зі Словаччиною для припинення нелегальних міграційних потоків і діяльності контрабандистів, що займаються нелегальним перевезенням мігрантів.

Про це повідомляє Reuters.

Спочатку обидві країни запровадили цей захід терміном до 13 жовтня, але його може бути продовжено залежно від поточної ситуації.

За словами міністра внутрішніх справ Чехії Віта Ракушана, вибіркові перевірки будуть проводитися по всій довжині кордону таким чином, щоб якомога менше обмежувати транскордонний рух.

"Це захід, необхідний для ефективної боротьби з групами контрабандистів і нелегальною міграцією",– заявив міністр внутрішніх справ Чехії Віт Ракузан в соціальній мережі X.

Тимчасовий контроль Прага запроваджує за погодженням із Польщею, яка контролюватиме свій кордон зі Словаччиною аналогічним чином, додав міністр.

"Ми, звісно, перебуваємо в контакті як зі словацькою стороною, так і з нашими австрійськими та німецькими сусідами", – підкреслив він.

У свою чергу міністр внутрішніх справ Польщі Маріуш Камінський також заявив про наміри введення контролю на кордоні зі Словаччиною, починаючи з опівночі, 4 жовтня.

Уряд Словаччини розкритикував цей крок і заявив, що відреагує на нього на засіданні в середу, а прем'єр-міністр Словаччини Людовіт Одор заявив, що це питання потребує європейського вирішення.

Впродовж шести місців 2023 року на кордоні з Польщею було заарештовано понад 12 тис. нелегальних мігрантів. Також ЄС шукає можливі угоди щодо контролю нелегальних мігрантів.