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Папа Франциск припускає, що одностатеві союзи можуть отримати благословення

Завтра у Ватикані стартує великий тритижневий синод, на порядку денному якого є питання про місце ЛГБТ-католиків у церкві.

Папа Франциск припускає, що одностатеві союзи можуть отримати благословення
Фото: EPA/UPG

Папа Франциск припустив, що можуть бути способи благословити одностатеві союзи, пише The Guardian.

Так він відповів п'ятьом консервативним кардиналам, які закликали його підтвердити традиційне церковне вчення про гомосексуалізм перед стартом великого тритижневого синоду, на порядку денному якого є питання про місце ЛГБТ-католиків у церкві. Синод розпочнеться завтра, 4 жовтня.

Папа Римський припускає, що такі благословення можливі, якщо не плутати їх з таємничим шлюбом.

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Організація New Ways Ministry, яка виступає за захист прав католиків-лесбійок, геїв, бісексуалів і трансгендерів, зазначила, що лист “значно просуває” зусилля з того, щоб католиків-ЛГБТ вітали в церкві.

Ватикан вважає, що шлюб є нерозривним союзом між чоловіком і жінкою, довгий час виступаючи проти одностатевих шлюбів. Але Франциск висловив підтримку цивільному законодавству, яке розширює юридичні переваги для одностатевих подружжів, а католицькі священники в деяких частинах Європи благословляли одностатеві союзи без осуду Ватикану.

Відповідь Франциска кардиналам, однак, знаменує собою відхід від поточної офіційної позиції Ватикану. У пояснювальній записці у 2021 році Конгрегація доктрини віри заявила, що церква не може благословляти гей-союзи, оскільки “Бог не може благословляти гріх”.

Нагадаємо, у червні парламент Естонії прийняв поправки до закону про сім'ю, які дають одностатевим парам законне право на шлюб. 

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