Рада безпеки ООН проголосувала за відправку військових до Гаїті – через рік після звернення уряду

Владу в країні намагаються захопити озброєні банди, які вбивають і викрадають людей.

Рада безпеки ООН проголосувала за відправку мультинаціонального конвою ООН до Гаїті, щоб допомогти уряду протистояти збройним заворушенням. Керувати конвоєм буде Кенія, пише The Guardian.

Це пропозиція задіяти сили за шість років, відколи була згорнута попередня місія. За відправку миротворців проголосували 13 країн, а РФ та Китай утрималися.

Багатонаціональна місія з підтримки безпеки була санкціонована на рік, а через дев’ять місяців має бути переглянута. Міністр закордонних справ Кенії Альфред Мутуа заявив в інтерв'ю ВВС, що кенійські війська повинні прибути на Гаїті до кінця року.

Також надіслати військових для участі в місії збираються Ямайка, Багамські Острови, Антигуа і Барбуда. США запропонували матеріально-технічну допомогу і $100 млн. Чисельність військ ще не визначена.

Прем'єр-міністр Гаїті Генрі та його уряд ще рік тому звернулися по допомогу в боротьбі з бандами, які ширилися по країні, вбивали і ґвалтували та викрадали.

"Згідно зі статистикою ООН, цього року було зареєстровано понад 2400 убитих гаїтян, понад 950 викрадених і ще 902 поранених. Минулого місяця найвпливовіший бос банди Джиммі Шеріз’є, колишній офіцер поліції, відомий як «Барбекю», закликав до збройного повстання, щоб усунути Генрі", – нагадали журналісти.

Радник США з національної безпеки Джейк Салліван сказав, що голосування в ООН "знаменує важливий крок у наданні вкрай необхідної допомоги народу Гаїті, який надто довго страждав від рук жорстоких злочинців".

"Світове співтовариство має вдячність перед Кенією за те, що вона відгукнулася на заклик Гаїті стати провідною країною місії, а також перед іншими країнами, які пообіцяли приєднатися до цієї місії", – сказав Салліван.

Хаос у Гаїті почався після убивства президента. Озброєні банди почали захоплювати контроль у країні.