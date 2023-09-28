Іран і Росія домовляються про постачання далекобійних ракет, – ISW

Іран і Росія домовляються про постачання далекобійних ракет, повідомляє американський Інститут вивчення війни (ISW).

Країни ведуть переговори про нові поставки дронів, а також балістичні ракети “Фатех-110” і «Зульфікар» з радіусом дії 300 кілометрів і більше.

ISW зазначає, що 18 жовтня цього року закінчується термін дії резолюції Ради безпеки ООН, що обмежує можливості Ірану легально продавати ракети з радіусом дії понад 300 кілометрів.

Нагадаємо, нещодавно США запровадили санкції проти осіб з Ірану, Китаю, ОАЕ і Туреччини, які купували деталі для іранських дронів. Починаючи із вересня 2022 року США запровадили уже дев'ять раундів санкцій проти іранської програми БпЛА.