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Іран і Росія домовляються про постачання далекобійних ракет, – ISW

Резолюція Ради безпеки ООН, яка забороняє Ірану продавати далекобійні ракети, перестане діяти 18 жовтня.

Іран і Росія домовляються про постачання далекобійних ракет, – ISW
Фото: DW

Іран і Росія домовляються про постачання далекобійних ракет, повідомляє американський Інститут вивчення війни (ISW). 

Країни ведуть переговори про нові поставки дронів, а також балістичні ракети “Фатех-110” і «Зульфікар» з радіусом дії 300 кілометрів і більше.

ISW зазначає, що 18 жовтня цього року закінчується термін дії резолюції Ради безпеки ООН, що обмежує можливості Ірану легально продавати ракети з радіусом дії понад 300 кілометрів.

Нагадаємо, нещодавно США запровадили санкції проти осіб з Ірану, Китаю, ОАЕ і Туреччини, які купували деталі для іранських дронів. Починаючи із вересня 2022 року США запровадили уже дев'ять раундів санкцій проти іранської програми БпЛА. 

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