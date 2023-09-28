Росія вивела у море надводний ракетоносій

РФ вивела на бойове чергування у море ракетоносій, оснащений вісьма ракетами "Калібр".

Про це повідомляє у Telegram голова Громадської ради при Одеській ОВА Сергій Братчук.

"На бойовому чергуванні у морі з'явився ворожий надводний ракетоносій "Циклон", спорядження якого передбачає 8 "Калібрів", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, станом на сьому ранку 28 вересня на бойовому чергуванні у Чорному морі перебувало два ворожих кораблі. Ракетоносіїв серед них не було. Один російський корабель знаходився в Азовському морі та один – у Середземному.