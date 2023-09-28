Заступником директора Інституту українознавства призначили кагебіста Вєдєнєєва. МОН прокоментував
Заступником директора Інституту українознавства призначили кагебіста Вєдєнєєва. МОН прокоментував
Виплати військовослужбовцям і нова постанова Кабміну. Ні, 30 000 всім не повернуть
Виплати військовослужбовцям і нова постанова Кабміну. Ні, 30 000 всім не повернуть
Оборонці знищили ще 320 окупантів, 3 танки та підводний човен ворога, – Генштаб
Оборонці знищили ще 320 окупантів, 3 танки та підводний човен ворога, – Генштаб
Кліщіївка та Андріївка. Маленький тактичний крок і великі стратегічні перспективи
Кліщіївка та Андріївка. Маленький тактичний крок і великі стратегічні перспективи
27 вересня у Києві попрощаються з екскерівницею київського бюро Радіо Свобода Інною Кузнецовою
27 вересня у Києві попрощаються з екскерівницею київського бюро Радіо Свобода Інною Кузнецовою
Як планувати оновлення України, яке за 10 років зробило б її країною з ВВП у трильйон
Як планувати оновлення України, яке за 10 років зробило б її країною з ВВП у трильйон
Заборона УПЦ МП відкладається? «Слуги» проти
Заборона УПЦ МП відкладається? «Слуги» проти
Зеленський підписав закон, який впроваджує новий вид покарання – пробаційний нагляд
Зеленський підписав закон, який впроваджує новий вид покарання – пробаційний нагляд
МОН починає реорганізацію Національного авіаційного університету, - джерела в міністерстві
МОН починає реорганізацію Національного авіаційного університету, - джерела в міністерстві
ГоловнаСуспільствоВійна

Росія вивела у море надводний ракетоносій

Загальний залп становить до восьми ракет.

Росія вивела у море надводний ракетоносій
Фото: Владислав Назаров у Telegram

РФ вивела на бойове чергування у море ракетоносій, оснащений вісьма ракетами "Калібр".

Про це повідомляє у Telegram голова Громадської ради при Одеській ОВА Сергій Братчук.

"На бойовому чергуванні у морі з'явився ворожий надводний ракетоносій "Циклон", спорядження якого передбачає 8 "Калібрів", – йдеться у повідомленні.

Підписуйтесь на наш Google News
 

Нагадаємо, станом на сьому ранку 28 вересня на бойовому чергуванні у Чорному морі перебувало два ворожих кораблі. Ракетоносіїв серед них не було. Один російський корабель знаходився в Азовському морі та один – у Середземному.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies