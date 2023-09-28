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Уночі окупанти атакували "Шахедами" Кіровоградщину, є влучання

Інформація уточнюється.

Уночі окупанти атакували "Шахедами" Кіровоградщину, є влучання
Фото: mil.in.ua

Цієї ночі ворожі дрони атакували Кіровоградщину. Сили ППО знищили частину "Шахедів" над областю, проте є влучання.

Про це повідомив у Telegram голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович.

За попередньою інформацією, обійшлося без загиблих, травмованих та пошкодження цивільної інфраструктури. На місці події працюють усі відповідні служби.

"Дякуємо нашим славним Збройним Силам України за те, що ми живі", – написав він.

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Нагадаємо, у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ повідомляється, що вночі окупанти атакували Україну, застосувавши 39 дронів-камікадзе типу “Shahed-136/131”. В результаті бойової роботи сили та засоби ППО знищили 31 ворожий “Шахед”.  

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