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Азербайджан арештував вірменського-російського мільярдера, що був членом уряду Карабаху та є під санкціями України

Він намагався виїхати до Вірменії. 

Азербайджан арештував вірменського-російського мільярдера, що був членом уряду Карабаху та є під санкціями України
Фото: НАЗК

У Нагірному Карабасі арештували російсько-вірменського мільярдера, колишнього члена сепартистського уряду Рубена Варданяна, що перебуває під санкціями України за близькість до президента РФ Путіна. Він був затриманий у середу вранці при спробі перетину кордону з Вірменією, повідомляє The Guardian.

Варданян заробив статки на інвестиційному бізнесі в Росії, а в 2022 переїхав до Нагірного Карабаху та отримав там посаду в так званому уряді. Його відправили у відставку в лютому 2023.

В розмові з The Guardian минулого тижня Варданян не виключав, що стане "мішенню" для азербайджанських сил.

Варданян звинуватив президента Азербайджану Ільхама Алієва у розгортанні кампанії "етнічної чистки" проти вірмен у Нагірному Карабасі та закликав до санкцій проти Азербайджану.

Дружина мільярдера Вероніка Зонабенд підтвердила його арешт у заяві. 

"Мій чоловік, Рубен Варданян, філантроп, бізнесмен і колишній державний міністр Арцаха, був заарештований і утримувався в полоні азербайджанською владою на кордоні, коли він намагався виїхати сьогодні вранці разом із тисячами вірмен, які рятувалися від азербайджанської окупації", – сказала вона.

На сайті НАЗК зазначено, що підставою для застосування санкцій проти Варданяна стало те, що він є вищим керівництвом "системотворчої компанії, яке задіяне в матеріальну (транспортну, логістичну та іншу) підтримку дій, які підривають або погрожують територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України".

Фото: НАЗК

Нагадаємо, що Нагірний Карабах – регіон на Південному Кавказі. Міжнародно визнаний як територія Азербайджану, але там переважає вірменське населення. Територіальні суперечки між країнами тривають після розпаду СРСР, за часів якого регіон був автономною областю Азербайджану.

Напередодні розпаду СРСР область прагнула стати частиною Вірменії, а в 1991 навіть проголосила незалежність, щоправда, майже ніхто її не визнав. Після цього почалася карабаська війна (1992-1994), під час якої Вірменія завдяки більшим силам встановила контроль над регіоном і окупувала ще й іншу частину Азербайджану. Відтоді між сторонами періодично виникали збройні сутички.

В 2020 градус напруги доріс до масштабного протистояння. Унаслідок бойових дій Азербайджан відвоював собі всі раніше окуповані вірменами території та частину Нагірного Карабаху. В непідконтрольній Азербайджану частині регіону розгорнули росіян-"миротворців".

У середині вересня 2023 Азербайджан проголосив у Нагірному Карабасі "антитерористичну операцію", що завершилася згодою Нагірного Карабаху роззброїти свою армію, вивести важку техніку та почати перемовини про інтеграцію із Азербайджаном.

У ході цього загострення в регіоні вбили декількох російських військових, зокрема високопоставлених, а у Вірменії спалахнули антиурядові протести.

Уряд Вірменії стверджує, що станом на вчора з Нагірного Карабаху на вірменську територію евакуювалися близько 53 000 людей. За офіційними даними, загалом там жили 120 000 вірмен. 

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