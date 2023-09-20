Війна в Нагірному Карабасі. Росія хоче обійти західні санкції

Протягом дня в азербайджанському оборонному відомстві продовжували стверджувати, що в Карабасі застосовується "високоточна зброя", що дозволяє виводити з ладу вогневі точки. Однак до вечора 19 вересня уповноважений з прав людини в Нагірному Карабасі Гегам Степанян повідомив про 27 загиблих, серед яких двоє цивільних та понад 200 поранених.

У відповідь у Міноборони Вірменії заявили, що в Карабасі немає вірменських військових та звинуватили Азербайджан у поширенні дезінформації. Коментуючи початок бойових дій у регіоні, прем’єр Нікол Пашинян зазначив, що «низка внутрішніх та зовнішніх сил» намагаються залучити Вірменію «до широкомасштабних військових дій», щоб поставити під сумнів внутрішню та зовнішню державність країни.

За заявами азербайджанської сторони, безпосередньою причиною для початку бойових дій став підрив на мінах шістьох азербайджанців. Тло для нападу створювали упродовж кількох тижнів: Баку запускав суперечливі повідомлення щодо порушення режиму припинення вогню та облаштування нових позицій вірменськими силами.

19 вересня Азербайджан повідомив про запровадження "антитерористичних заходів" у Нагірному Карабасі . Одразу після заяви Баку карабаські вірмени, які живуть на непідконтрольних азербайджанській владі територіях, стали говорити про масовані артобстріли та використання азербайджанською армією бойових безпілотників.

Фото: EPA/UPG Наслідки обстрілу Азербайджанськими військами Степанакерту, Нагірний Карабах, 20 вересня 2023 року.

Операція ЗС Азербайджану відбувалася на тлі повного невтручання російських військових, присутніх у регіоні в якості миротворців. При цьому в оборонному відомстві Азербайджану стверджують, що воно за день інформувало командування російського миротворчого контингенту про початок операції разом, а також керівництво Спільного російсько-турецького моніторингового центру, що базується в Агдамському районі Азербайджану. Пізніше цю інформацію поспішила спростувати офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова, яка висловила стурбованість у зв'язку з початком бойових дій між сторонами.

Європейський Союз, як один із посередників у переговорному процесі вірмено-азербайджанського врегулювання, виступив із заявою, що засуджує військову ескалацію. Він закликав Азербайджан припинити бойові дії. Водночас Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив про готовність підключитися до переговорів.

Вранці, 20 вересня, де-факто влада Нагірного Карабаху зголосилася на пропозицію командування російської миротворчої місії припинити вогонь. Залишилося тільки зрозуміти: чому протистояння між Баку та Єреваном поновилося і хто тут отримає найбільшу вигоду.

Згідно з повідомленнями Інформаційного штабу Нагірного Карабаху, за посередництва командування російського миротворчого контингенту було досягнуто домовленості про повне припинення бойових дій та повне роззброєння збройних формувань "армії оборони Нагірного Карабаху".

Фото: EPA/UPG

Питання, поставлені Азербайджаном про реінтеграцію, забезпечення прав та безпеки вірмен Нагірного Карабаху, а також забезпечення життєдіяльності населення Нагірного Карабаху в рамках Конституції Азербайджану, згідно з досягнутою домовленістю, обговорюватимуться на зустрічі між представниками місцевого вірменського населення та центральною владою Азербайджанської Республіки. Зустріч відбудеться у місті Євлах 21 вересня.

Деградація ситуації

Три роки тому 44-денна війна в Карабаху докорінно змінила майже тридцятирічний статус-кво в регіоні на користь Азербайджану. Баку тоді вдалося встановити контроль над частиною територій у регіоні та прилеглих до нього районів. Підписана 10 січня 2020 року між главами Азербайджану, Вірменії та Росії тристороння заява про припинення вогню так і не стала основою для мирного врегулювання. Доказом цього було вторгнення ЗС Азербайджану вже на територію Вірменії в районі Сев Ліч у травні 2021 року. Усі звернення офіційного Єревана до Росії та ОДКБ були відхилені. Ситуація повторилася за рік. Тоді внаслідок бойових зіткнень загинули сотні вірменських військовослужбовців, а ескалації вдалося запобігти лише після втручання США.

Фото: defence-ua.com

Попри це сторони не виходили з переговорного процесу, який проходив на трьох майданчиках – у Брюсселі, Вашингтоні та Москві. Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян вже офіційно заявляв про готовність визнати територіальну цілісність Азербайджану в рамках кордонів колишнього СРСР, включно з претензіями останнього на Нагірний Карабах.

2023 рік можна було б в принципі назвати найактивнішим переговорним періодом за останні три роки, що вселяло надії на можливе підписання мирної угоди між конфліктуючими сторонами вже до кінця поточного року. Фактично перспектива такого мирного співіснування з Азербайджаном за умов взаємного визнання кордонів у межах колишніх радянських республік усе рідше ставала предметом для дискусій серед вірменського суспільства.

Однак ключовим для Єревана залишалося питання безпеки та статусу вірмен Нагірного Карабаху. Президент Азербайджану Ільхам Алієв неодноразово заявляв, що місцеві жителі вірменської національності можуть користуватися тими же правами, що й громадяни Азербайджану. При цьому з боку офіційного Баку не надходило жодної конкретики щодо отримання громадянства та формату співіснування в рамках Азербайджану. Бачення вірменської сторони полягало у необхідності прямих контактів Баку і Степанакерта задля врегулювання цього питання.

Фото: EPA/UPG Жителі Степанакерта ховаються в укритті під час азербайджанської військової операції в Нагірному Карабасі, 20 вересня 2023 року.

Одначе все відбувалося навпаки. Азербайджан використовував будь-яку нагоду, щоб максимально перешкоджати зв'язкам жителів регіону з Вірменією. Так, з грудня 2022 року було заблоковано Лачинський коридор – єдину транспортну артерію, яка зв'язує мешканців Карабаху з Вірменією – там згодом встановили КПП. З 15 червня азербайджанські військові почали повністю блокувати доступ будь-яких вантажів, посилаючись на спроби перевезення зброї з боку Вірменії під виглядом гуманітарної допомоги. Вірменам Карабаху запропонували альтернативний маршрут через місто Агдам. Цю пропозицію вони відхилили, говорячи про порушення післявоєнної угоди про Лачинський коридор. Хоча тиждень тому по цій дорозі все ж таки була пропущена російська вантажівка з гуманітарною допомогою, що прямувала в Степанакерт.

В результаті гуманітарна криза, що посилювалася у зв'язку з блокуванням Лачинського коридору, поставила під питання перспективу підписання мирної угоди в осяжному майбутньому. Потенційно майданчиком для підписання документа могла стати іспанська Гранада, де 5 жовтня мала відбутися зустріч за участю Ніколи Пашиняна, Ільхама Алієва, президента Франції Емманюеля Макрона, канцлера ФРН Олафа Шольца та голови Євроради Шарля Мішеля. Проте влада в Баку вирішила й надалі слідувати вже звичній тактиці проштовхування безкомпромісних рішень силовим шляхом не без допомоги двох ключових гравців – Росії та Туреччини.

Головні вигодонабувачі війни

Загострення навколо Нагірного Карабаху допомогло Кремлю суттєво посилити свій вплив не лише як модератора процесу вірмено-азербайджанського врегулювання, а й закріпитися у якості військово-політичного актора на всьому Південному Кавказі. Насамперед, росіянам фактично вдалося усунути офіційний Єреван від внутрішніх процесів у Нагірному Карабасі і зробити де-факто владу в Степанакерті повністю залежною від волі Москви як єдиного гарантора безпеки карабаських вірмен. До цього Москва попросила активізуватися в Нагірному Карабасі колишнього російського інвестиційного банкіра та засновника компанії Тройка-Діалог Рубена Варданяна, який був на короткий термін призначений держміністром де-факто уряду Арцаха (вірменська назва Нагірного Карабаху).

Фото: EPA/UPG

У світлі початку широкомасштабної агресії проти України стає ясно, що ще 2020-го року російське керівництво розглядало питання посилення свого статусу в регіоні, щоби в подальшому використати його можливості задля обходу західних санкцій. Саме тому один із ключових пунктів тристоронньої угоди про припинення вогню від 10 листопада 2020 року містить умову про розблокування всіх транспортних та економічних коридорів. Вірменія мала гарантувати безпеку 40-км транспортного сполучення між західними районами Азербайджану та його ексклавом Нахічеванською Автономною Республікою, аби організувати безперешкодний рух громадян, транспортних засобів та вантажів в обох напрямках. Контроль за сполученням через Сюнікську область Вірменії (Зангезурський коридор) мала здійснювати Прикордонна служба ФСБ РФ. Таким чином новий коридор відкривав широкі можливості – вибудовування логістичного ланцюжка з Туреччини до Азербайджану і далі на територію Росії.

Тут йдеться про збіг інтересів Росії, Туреччини та Азербайджану. Якщо Москва Зангезурський коридор розглядає як альтернативний канал постачання необхідних товарів (включаючи товари, призначені для військового використання), то Анкара та Баку бачать тут для себе величезні можливості, що дуже важливо на тлі падіння видобутку каспійських енергоресурсів та економічних проблем, що виражаються у рекордному турецькому падінні ліри. Новий маршрут через Карабах дозволить Азербайджану збільшити експорт, а Туреччині не лише забезпечити пряме залізничне сполучення з Росією, а й альтернативний шлях для експорту до країн Центральної Азії.

Вірменська влада бойкотувала проєкт, сприймаючи його як загрозу національній безпеці. Спроби Кремля переконати прем'єр-міністра Пашиняна, що дорога вигідна всім, не дали результатів. Крім того, супротивником відкриття коридору через Сюнікську область виступав Іран. Саме його турецький президент Реджеп Тейп Ердоган прямо звинувачує у зриві реалізації проекту.

Фото: EPA/UPG Нікол Пашинян під час пресконференції в Єревані, 22 травня 2023.

Коли в Баку зрозуміли, що ідея коридору не розвивається, то ухвалили рішення встановити КПП на Лачинській дорозі. Причому це відбувалося за повного ігнорування дій Азербайджану з боку російських миротворців, які в рамках заяви про припинення вогню відповідали за безпеку цієї ділянки.

Події цього року передбачувано змінили думку вірменського суспільства не лише про Москву, яку раніше бачили «гарантом безпеки» для вірмен Карабаха, а й про роль РФ у внутрішньополітичних процесах у Вірменії. Посилення військової присутності та контролю ФСБ РФ над державним кордоном створювало додаткові загрози для уряду Нікола Пашиняна. А війна Росії проти України вже прямо поставила вірменську владу перед вибором: або підтримка агресора, або вихід з-під його контролю. У Єревані обрали останнє: Нікол Пашинян в інтерв'ю італійському виданню La Reppublica назвав помилкою те+ що Вірменія надто покладалася на Росію в плані забезпечення національної безпеки.

Далі уряд Вірменії ухвалив рішення про проведення спільних вірмено-американських військових навчань, відкликання постпреда в ОДКБ і про початок процесу ратифікації Римського статуту Міжнародного кримінального суду в Національних зборах Вірменії. Нагадаємо, що МКС видав ордер на арешт Путіна через його злочини проти України. Також прямим викликом Москві можна вважати нещодавній візит дружини глави вірменського уряду Ганни Акопян до Києва, де вона взяла участь в організованому першою леді України Оленою Зеленською форуму перших леді та джентльменів та привезла до Києва гуманітарну допомогу.

Кремль не приховував свого невдоволення на рівні офіційних осіб і запустив у підконтрольних ЗМІ антивірменську пропаганду. На цьому тлі загострилася ситуація на вірмено-азербайджанському кордоні, де почали відбуватися бойові зіткнення, а Азербайджан зі свого боку почав підтягувати додаткові сили до лінії зіткнення в Нагірному Карабасі.

Фото: EPA/UPG

Операція в Нагірному Карабасі повинна була мати подальші наслідки і для внутрішньополітичної ситуації у Вірменії. У Кремлі вважали, що вірменська влада постане перед дилемою: або увійти до нової фази протистояння з Азербайджаном, або, у разі відмови, стикнутися із масовими акціями протестів, мета яких – зміна влади Ніколи Пашиняна та прихід більш лояльних Росії політиків. Коли в команді Пашиняна ухвалили рішення не залучати ЗС Вірменії, у Москві запустили кампанію з дискредитації влади в Єревані. Спроба організувати акцію протесту в Єревані на площі біля Кабміну зазнала невдачі. Все вийшло навпаки – вірмени влаштували масштабний мітинг під будівлею російського посольства. Вже почали лунати заклики повністю заблокувати деструктивну роботу російських ЗМІ на території Вірменії.

Проте ще дуже рано говорити, що Росія почне втрачати свої можливості та інструменти впливу як у Вірменії, так і на Південному Кавказі. По-перше, Кремль, як і раніше, виступив у ролі миротворця і тепер сприяє започаткуванню прямого діалогу між вірменами Карабаха та керівництвом Азербайджану. Процес врегулювання тепер проходитиме виключно у форматі Москва-Баку-Анкара без участі Єревана. Три дні тому Нікол Пашинян відкинув пропозицію Реджепа Ердогана щодо проведення переговорів з Азербайджаном за участі Росії та Туреччини.

Попри всі провали в Україні, дії Росії на Південному Кавказі показують, що вона все ще є впливовим гравцем у регіоні. Про це свідчить і ситуативний союз із Туреччиною та Азербайджаном, і зміцнення військово-політичного співробітництва з Іраном, який традиційно веде активну політику на Південному Кавказі. На додачу до всього, дії влади Грузії також говорять про посилення російського чинника в єдиній традиційно прозахідній країні регіону.

Подальший розвиток подій у Вірменії, швидше за все, і визначать геополітичне майбутнє всього регіону. Тим часом вірменська опозиція вже заявила, що починає процедуру імпічменту прем'єру Пашиняну...