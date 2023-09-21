Міністерка фінансів США виступає за податок на прибуток від заморожених російських активів замість їх конфіскації

Міністерка фінансів США Джанет Єллен висловилася на підтримку податку на прибуток від заморожених російських активів, передає Bloomberg.

Вона назвала це "розумною пропозицією" і зазначила, що США обговорюють цю ідею з Євросоюзом.

Єллен підтримала план Європейського Союзу щодо введення податку на непередбачені доходи на прибуток, отриманий від заморожених російських суверенних активів, назвавши це "розумним" способом допомогти фінансувати відновлення України.

Конфіскувати російські кошти повністю, за словами Єллен, було б незаконним відповідно до чинного законодавства. Юридична служба ЄС дійшла до аналогічного висновку, що призвело до альтернативної ідеї оподаткування прибутку, отриманого від заморожених активів.

Такий крок може допомогти посилити підтримку Києву, адже адміністрація президента США Джо Байдена, просячи у Конгресу затвердити додаткову допомогу у розмірі $24 мільярди, стикається зі зростаючим скептицизмом з боку деяких республіканців.

Податок на доходи від росактивів має допомогти розблокувати дебати з цього приводу в Європі.

Раніше глава Європейського центрального банку Крістін Лагард розкритикувала цю ініціативу, попередивши, що вона може поставити під загрозу фінансову стабільність єврозони та ліквідність єдиної валюти. Глава ЄЦБ і декілька країн-членів ЄС заявили, що Європа не повинна діяти наодинці і що підтримка з боку США та «Великої сімки» необхідна для руху вперед.

За словами інших джерел, виконавчий орган ЄС має намір офіційно запропонувати введення податку у найближчі тижні.

Тим часом на Капітолійському пагорбі все більше уваги приділяють закону, який дозволяє адміністрації Байдена безпосередньо конфіскувати російські активи.

Наразі більшість заморожених активів російського центрального банку (а це понад 200 мільярдів євро) зберігається в Європі, причому більшість з них перебуває у Euroclear Ltd. у Бельгії, де вони принесли близько 1,7 мільярда євро доходу протягом першого півріччя 2023 року.

Нагадаємо, раніше Європейська комісія і Європейський центральний банк сперечалися щодо планів із використання заморожених російських активів для допомоги у відновленні України. ЄЦБ вважав, що дії проти підсанкційних активів можуть загрожувати фінансовій стабільності єврозони та ліквідності єдиної валюти. Єврокомісія стверджувала натомість, що відколи російські активи заблокували (з лютого 2022 року), жодне з побоювань не справдилося.

Нещодавно стало відомо, що Росія хоче надати західним інвесторам можливість викупити заморожені в РФ активи своїх компаній за рахунок власних знерухомлених коштів. Тобто обмінятися замороженими активами. А російські мільярдери, які перебувають під тиском міжнародних санкцій і водночас стикаються з тиском з боку президента РФ Путіна, після вторгнення РФ в Україну вивели активи на десятки мільярдів доларів з Європи до Росії або "дружніх" їй країн.