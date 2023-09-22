В Індії схвалили законопроєкт, який забезпечує жінкам третину місць у нижньому парламенті

Зміни реалізують лише після того, як Нью-Делі завершить наступний перепис населення та змінить межі виборчих округів.

Індійський парламент ухвалив законопроєкт, який гарантує жінкам третину місць у нижній палаті парламенту та асамблеях штатів.

Про це пише BBC.

Але зміни реалізують лише після того, як Індія завершить наступний перепис населення та змінить межі виборчих округів. Очікується, що ці процеси займуть кілька років.

У середу Лок Сабха − нижня палата парламенту − схвалила закон “Нари Шакти Вандан Адхініям” (“Закон про вітання влади жінок”) майже одноголосно. За проголосували 454 із 456 присутніх депутатів. У четвер верхня палата, або Раджа Сабха, обговорила законопроєкт і ухвалила його одноголосно.

Тепер його має підписати президент, але аналітики кажуть, що це проста формальність і законопроєкт скоро стане законом.

Законопроєкт резервує одну третину всіх місць для жінок у Лок Сабху, асамблеях штатів, а також у столиці Делі, яка є територією, яка перебуває під федеральним управлінням, але має виборну асамблею.

Закон також застосовуватиметься до місць, які вже зарезервовані для деяких з найбільш знедолених спільнот Індії, відомих як зареєстровані касти та племена. У Лок Сабху, що складається з 545 членів, для цих двох груп зарезервовано 131 місце, а в асамблеях штатів у сумі вони сягають тисяч.

Нововведення після набрання чинності діятиме протягом 15 років, але його може продовжити парламент. Закон, ухвалений парламентом, визначить, які місця будуть зарезервовані для жінок, і вони змінюватимуться кожні кілька років.Робота над актом велася вже понад чверть століття, уряд охарактеризував його як “історичний”. Прем'єр-міністр Нарендра Моді заявив, що це “розширить права та можливості жінок та забезпечить ширшу участь жінок у нашому політичному процесі”. Але опозиційні політики звинуватили уряд у тому, що він “зраджує надії мільйонам індійських жінок і дівчаток”, встановлюючи “невизначені терміни”. Вимагаючи його негайної реалізації, колишній президент Конгресу Соня Ганді запитала: “Скільки років їм доведеться чекати – два, чотири, вісім?”.