Олена Зеленська передала американському університету книжки про Україну

Перша леді України Олена Зеленська передала Інституту заради жінок, миру та безпеки у Джорджтауні книжки про Україну.

Про це повідомляє Голос Америки.

“Щоби книжки не горіли, як у відомому творі Бредбері, щоб людям не доводилося читати в бомбосховищах. Щоб студенти, такі як ви, нормально навчалися. Ось, за що ми боремося”, – звернулася до студентів Джорджтаунського університету перша леді України Олена Зеленська.

Вона прибула до Інституту заради жінок, миру та безпеки (The Georgetown Institute for Women, Peace and Security) з культурною місією подарувати університету 260 книжок про Україну. Таким чином науковці зможуть продовжувати розвивати українознавчі програми у США.

Олена Зеленська нагадала, що в Україні вже десятки бібліотек та 81 університет спалені та пошкоджені російськими бомбардуваннями, і коли ми передаємо свої книжки кудись за кордон, ми рятуємо їх фізично. Водночас і книжки рятують зараз українців, які читають їх в окопах і бомбосховищах.

Нагадаємо, під час візиту до США для участі в заходах 78-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН перша леді України Олена Зеленська отримала нагороду Clinton Global Citizen Award.