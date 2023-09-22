Південна Корея прагне відновити тристоронній саміт з Китаєм та Японією

Представник Сеула в Токіо заявив, що саміт з Пекіном не зашкодить відносинам з Вашингтоном.

Посол Південної Кореї в Японії повідомив про переговори “на високому рівні” щодо саміту країн із Китаєм, який має відбутися цього року.

Про це пише Bloomberg.

Представник Сеула в Японії Юн Дукмін заявив, що саміт з Пекіном не зашкодить відносинам з Вашингтоном.

Міністри закордонних справ Південної Кореї та Японії зустрілися на полях Генеральної Асамблеї ООН, щоб допомогти просунути тристоронній саміт. Високопосадовці трьох азійських країн збираються зустрітися в Сеулі 26 вересня.

Президент Китаю Сі Цзіньпін і прем'єр-міністр Південної Кореї Хан Дак Су, ймовірно, зустрінуться на полях спортивної події цими вихідними, повідомляє Yonhap News.

Південна Корея працює над відновленням тристоронніх самітів між Японією та Китаєм, які призупинилися з 2019 року через пандемію Covid-19. Але Пекін був обурений історичним самітом президента Джо Байдена в серпні з лідерами Південної Кореї та Японії, заявивши, що це навмисна спроба посіяти розбрат серед азійських сусідів.

Юна призначили на посаду приблизно через два місяці після того, як у травні 2022 року президент Юн Сук Йоль вступив на посаду. За словами Юна, відносини між Південною Кореєю та Японією дуже змінилися з того часу, якими вони були на початку його роботи на посаді. Тоді тривала суперечка щодо компенсації корейським робітникам за часи колоніального панування Японії на півострові в 1910-1945 роках. У березні Сеул відмовився від своєї вимоги, створивши для компенсації власний фонд.

Прорив, спрямований на припинення ворожнечі, яка порушила зв'язки у всьому, від торгівлі до безпеки, похвалив президент США Джо Байден, який намагався переконати двох союзників Сполучених Штатів виступити єдиним фронтом проти Китаю та Північної Кореї.