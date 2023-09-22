Ердоган проти негативного ставлення світових лідерів до Путіна, бо "Росія – незвичайна країна"

" Я не вважаю таке ставлення правильним".

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган висловив незгоду з “негативним ставленням” світових лідерів до президента Росії Володимира Путіна через вторгнення в Україну.

‘І лідери, і прем'єр-міністри негативно ставляться до Путіна”, − заявив Ердоган групі турецьких журналістів у Нью-Йорку, пише Bloomberg.

“Звичайно, у нас немає такого ж відношення. Я не вважаю таке ставлення правильним. Тому що Росія – незвичайна країна”, − додав він.

Надаючи бойові дрони української армії, Туреччина відмовилася приєднатися до санкцій проти Росії через вторгнення. На саміті “Групи двадцяти” цього місяця в Нью-Делі Ердоган закликав світових лідерів задовольнити низку вимог Росії після того, як йому не вдалося переконати Путіна повернутися до зернової угоди, з якої він вийшов у липні.

Анкара просить світових лідерів полегшити страхування російського експорту харчових продуктів та добрив лондонською компанією Lloyd's та знову під'єднати Москву до системи SWIFT для міжнародних платежів.

“Росія − один із провідних виробників зерна у світі. Тепер ви не можете ігнорувати таку країну. Ми продовжимо наші відносини з Росією в позитивному ключі”, − сказав Ердоган, посилаючись на намагання Туреччини стати центром експорту природного газу в Європу за підтримки Росії, а також залежність Анкари від імпорту російського газу.

Нагадаємо, на 78-ій Генеральній Асамблеї ООН Ердоган заявив, що Туреччина продовжить нарощувати зусилля щодо припинення війни в Україні за допомогою "дипломатії та діалогу на основі незалежності та територіальної цілісності України".