Президент Сербії порівняв напад РФ на Україну із військовою операцією проти Югославії

На думку Вучича, Путін використовував ті ж наративи, які використовували учасники військової операції проти Югославії.

Президент Сербії Александар Вучич під час загальних дебатів 78-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку порівняв напад Росії на Україну із військовою операцією проти Югославії, повідомляє Укрінформ.

"Вперше, безпрецедентно у світовій історії, найпотужніші 19 країн прийняли рішення, без залучення Ради Безпеки ООН, повторюю, без будь-якого рішення Ради Безпеки ООН, брутально напасти та покарати суверенну країну на європейській землі, як вони сказали, щоб запобігти гуманітарній катастрофі (військова операція країн НАТО проти Югославії у 1999 році – ред.). Вони не сміялися вголос, коли російський президент використовував ті ж самі слова, виправдовуючи свій напад на Україну. Вони забули, що самі використовували той самий наратив, ті самі слова і ті самі пояснення", - сказав він.

Водночас, наголосив Вучич, Сербія "підтримує і буде підтримувати" територіальну цілісність України, "тому що ми не змінюємо своєї політики та принципів, попри багатовікову традиційну дружбу з Російською Федерацією".

Президент Сербії зауважив, що для його країни будь-яке насильство є однаковим, будь-яке порушення Статуту ООН є однаковим, незалежно від сили держави, яка його здійснює.

Нагадаємо, раніше сербський президент Александар Вучич розкритикував лист 56 іноземних парламентарів щодо Косова. Одним із підписантів був український народний депутат, голова комітету Верховної Ради з питань міжнародних відносин Олександр Мережко.

Вучич на пресконференції назвав Україну дружньою країною, але негативно висловився про Мережка.