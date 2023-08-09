Вучич назвав Україну дружньою країною, але розкритикував Мережка за підписаний лист щодо Косова

Президент Сербії вважає, що Україна "втратила б все", якби визнала незалежність республіки.

Сербський президент Александар Вучич розкритикував лист 56 іноземних парламентарів щодо Косова. Одним із підписантів був український народний депутат, голова комітету Верховної Ради з питань міжнародних відносин Олександр Мережко.

Вучич на пресконференції назвав Україну дружньою країною, але негативно висловився про Мережка. Його слова наводить сербський телеканал RTRS.

"Що стосується України, то це наша дружня країна. Я вважаю, що Зеленський набагато мудріший і розумніший за Мережка. Бо уявіть собі, якби Україна визнала незалежність Косова, вона б втратила все в один день", – висловився він.

Як пише УП, лист, про який ідеться, підписали голови десяти парламентських комітетів із закордонних справ і понад 50 депутатів різних парламентів. Він закликає посилити тиск на Сербію та відійти від спроб балансу у ставленні до неї та Косова. Ініціатором листа стала британська депутатка Алісія Кернс.

Вучич вважає, що це звернення спрямоване проти Сербії і на "провокування конфлікту".

На тлі цього посол України в Сербії Володимир Толкач запевнив, що позиція Києва щодо визнання Косова незмінна – незалежність республіки не визнають, писала "Європейська правда".

Сербська автономія Косово, понад 90% населення якої становлять албанці, проголосила незалежність 17 лютого 2008 року. Рішення було ухвалено парламентом – 109 зі 120 делегатів підтримали Декларацію про державну незалежність краю. 11 парламентарів-представників сербської меншини не прийшли на засідання.

Белград все ще вважає його сепаратистською провінцією. Незалежність республіки визнали США та більшість країн Євросоюзу. У червні цього року президентка Косова Вйоса Османі зустрічалася з президентом України Володимиром Зеленським на полях саміту Європейської спільноти в Молдові. Вона висловила солідарність та підтримку, зазначали в Радіо Свобода.

Станом на зараз незалежність Косова визнали 89 країн-членів ООН. Спершу їх було понад 100, але деякі відмовились від цього рішення.

Проти визнання незалежності, зокрема, Росія, Білорусь і Китай та його сателіти.

У питанні війни в Україні Сербія заявляла, що дотримується міжнародних законів. Белград не постачає зброю ні Україні, ні окупантам. Вучич висловлював підтримку територіальної цілісності України та заявляв про позицію, що "Крим, Донбас, Херсон – це все частина України".

Росія застосовує гібридний тиск на Вучича. Взимку в столиці зібралися сотні сербських націоналістів та проросійських активістів, повʼязаних із "групою Вагнера". Вони вимагали припинити нормалізацію відносин із Косово та заявляли, що "Зрада Косово – зрада Росії".

Ультраправий лідер Дам’ян Кнежевич – організатор масових мітингів, який публічно підтримував "групу Вагнера" – був згодом заарештований і звинувачений у підбурюванні до насильства. А сам Вучич звинуватив протестувальників в антисербській налаштованості та проплаченості іноземців – імовірно, Росії.

"Мені не потрібна підтримка Вагнера. Мені не потрібно, щоб вони мені аплодували чи критикували", – сказав він.

Він наголосив, що серби, яких завербували воювати в Україні, "будуть заарештовані, коли вони повернуться до Сербії та [будуть – Politico] у межах досяжності наших установ. У дружній країні так не вербують".

Проблема вербування сербських найманців на війну проти України існує вже не перший місяць. У січні Вучич закликав Росію припинити вербувати його громадян.