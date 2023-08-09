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США запровадили санкції проти Білорусі та ввели візові обмеження щодо посадовців режиму Лукашенка

У переліку - "Белавіа", "Мінський завод цивільної авіації 407" та Білоруська металургійна компанія.

США запровадили санкції проти Білорусі та ввели візові обмеження щодо посадовців режиму Лукашенка
Фото: Наша Нива

Міністерство фінансів США додало вісьмох фізичних та п'ять юридичних осіб Білорусі до санкційного списку.

Про це йдеться на сайті американського відомства.

Такі кроки американської сторони спрямовані щодо тих, хто на причетний до репресій білоруського режиму проти громадянського суспільства, співучасті у війні Російської Федерації проти України та збагачення Олександра Лукашенка. 

Серед підсанкційних осіб - три державні підприємства ("Белавіа", "Мінський завод цивільної авіації 407", Білоруська металургійна компанія та її гендиректор Дмитро Корчик), директори та дочірня компанію одного з ДП, урядова установа (департамент фінансових розслідувань КДБ Білорусі) та четверо її співробітників, а також троє осіб, які сприяють ухиленню від санкцій на підтримку режиму Лукашенка. Також обмеження застосували щодо одного літака.

Крім того, Державний департамент США вживає заходів для запровадження візових обмежень щодо 101 посадової особи режиму Лукашенка та пов'язаних із ними осіб. У переліку є, зокрема, судді, відповідальні за ухвалення політично мотивованих вироків щодо білорусів.

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Нагадаємо, нещодавно Рада Європейського Союзу ввела санкції щодо 38 фізичних і трьох юридичних осіб Білорусі. Зокрема, щодо білоруських суддів, прокурорів, пропагандистів, які підтримують режим Лукашенка, є у переліку посадовці тюрем.

Великобританія застосувала обмеження проти 22 осіб і компаній за межами Росії, які підтримують незаконне вторгнення в Україну.

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