Блінкен: Бразилія може використати свій вплив, щоб переконати Росію повернутися до зернової угоди

"Росія використовує продовольство як зброю війни, як важіль для досягнення своїх цілей".

Держсекретар США Ентоні Блінкен вважає, що Бразилія могла б вплинути на Росію, аби Кремль повернувся до Чорноморської зернової угоди, яку раніше уклали за посередництва ООН та Туреччини.

Про це він заявив в інтерв’ю виданню GloboNews, повідомляє "Голос Америки".

"Голос Бразилії, голос президента Лули має вирішальне значення. І використовувати цей голос, аби переконати росіян повернутися до угоди, було б дуже, дуже позитивно", – сказав Блінкен.

Він нагадав, що в цій угоді не було би потреби, якби Росія не напала на Україну і не заблокувала її порти, не дозволяючи вивезти зерно.

За словами Блінкена, навіть країни, які не були причетні до зернової угоди, мали з неї зиск, бо "вигравали від того, що ціни були нижчими, оскільки на світових ринках було більше їжі".

"Росія використовує продовольство як зброю війни, як важіль для досягнення своїх цілей. Відколи Росія вжила заходів щодо виходу з цієї угоди, ціни для всіх ринках зросли на 10-15%", - додав Блінкен.

Нагадаємо, в червні президент Бразилії Інасіу Лула да Сілва засудив вторгнення Росії в Україну. Він також підтвердив свою позицію на користь територіальної цілісності України.