Латвія посилює режим охорони свого кордону з Білоруссю на пів року

Це сталося через велику кількість випадків незаконного перетину кордону, яка лише зростає, а також аналогічні проблеми в Польщі та Литві.

З 11 серпня Латвія посилює режим роботи системи охорони свого кордону з Білоруссю, передає LSM.

Він діятиме на адмінтериторіях Лудзенського, Краславського, Аугшдаугавського країв і Даугавпілса пів року - до 10 лютого 2024-го.

Уряд пішов на такий крок через велику кількість незаконного перетину латвійсько-білоруського кордону і тенденцію до зростання цієї цифри. Крім того, у латвійському МВС кажуть - досі отримують інформацію від Польщі та Литви, які теж фіксують випадки нелегального проникнення з території Білорусі.

З 11 серпня 2021 року понад 14 000 осіб отримали відмови у перетині державного кордону Латвії, а з 1 січня 2023 року до 7 серпня ця кількість становить 5 461 особу. Водночас на латвійську територію допустили з гуманітарних міркувань 282 осіб, із них 117 - неповнолітніх.

Посилений нагляд здійснюватиме Державна прикордонна служба, надаватимуть їй допомогу Національні збройні сили та Державна поліція. Прикордонники і правоохоронці отримали право проникати в житлові та нежитлові приміщення та на земельні ділянки з метою виявлення схованок осіб, які незаконно перетнули державний кордон. Також вони можуть затримувати таких осіб.

Нагадаємо, Латвія почне готувати спецгрупу прикордонників у відповідь на прибуття "вагнерівців" до Білорусі. Крім того, планує посилити кордон з Білоруссю Литва, а Польща спрямує додаткових військових на кордон із республікою. До речі, польські прикордонники скаржилися на численні напади з боку Білорусі - чоловіки, які намагаються нелегально перетнути кордон, жбурляють в офіцерів каміння, цеглу, гілки, щебінь і все, що потрапляє в руки. Прикордонслужба Польщі постійно публікує у Х (колишня назва Twitter) відео з такими нападами, а також незаконними спробами проникнення на польську територію.