Фінляндія і Норвегія заборонили службі таксі Yango передавати персональні дані клієнтів у Росію

Регулятор вважає, що Yango не може захищати персональні дані, як цього вимагає законодавство ЄС.

Офіс омбудсмана Фінляндії із захисту даних наказав групі "Яндекс" та її нідерландському партнерові Ridetech International BV призупинити передачу в Росію будь-яких персональних даних клієнтів, які збираються в службі таксі Yango, та припинити обробку зібраних персональних даних.

Про це йдеться на сайті регулятора.

Тимчасовий порядок набуде чинності 1 вересня та діятиме до 30 листопада. Цей наказ став необхідний через законодавчу реформу, яка набуде чинності в Росії і значно послаблює захист персональних даних при використанні служби таксі.

"DPA Фінляндії стало відомо про законодавчу реформу, яка набуде чинності в Росії на початку вересня, згідно з якою ФСБ РФ отримає право отримувати дані, що обробляються в операціях таксі. Інформація, зібрана в додатку таксі Yango, може включати, наприклад, інформацію про розташування клієнта та адресу поїздки на таксі", - зазначили в офісі фінського омбудсмана.

Регулятор вважає, що Yango не може захищати персональні дані, як цього вимагає законодавство ЄС.

The Guardian зазначає, що служба таксі Yango працює у Фінляндії та Норвегії. За даними Yango, персональні дані служби таксі обробляє компанія Ridetech International BV у Нідерландах, постачальником послуг програми Yango в ЄС. Тоді компанія передає персональні дані до Росії.

До заборони Фінляндії також приєдналася Норвегія.

Нагадаємо, торік стало відомо, що один із найбільших магістральних провайдерів Cogent відключає російських операторів від своїх мереж. Cogent співпрацював із "Ростелекомом", "Вымпелкомом", "МегаФоном", "Яндексом" и VK.

Раніше литовський Національний центр кібернетичної безпеки (НЦКБ) порадив жителям країни не користуватися додатком "Яндекс.Таксі" через ризик збору даних.