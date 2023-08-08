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Фінляндія і Норвегія заборонили службі таксі Yango передавати персональні дані клієнтів у Росію

Регулятор вважає, що Yango не може захищати персональні дані, як цього вимагає законодавство ЄС.

Фінляндія і Норвегія заборонили службі таксі Yango передавати персональні дані клієнтів у Росію
Фото: EPA/UPG

Офіс омбудсмана Фінляндії із захисту даних наказав групі "Яндекс" та її нідерландському партнерові Ridetech International BV призупинити передачу в Росію будь-яких персональних даних клієнтів, які збираються в службі таксі Yango, та припинити обробку зібраних персональних даних. 

Про це йдеться на сайті регулятора.

Тимчасовий порядок набуде чинності 1 вересня та діятиме до 30 листопада. Цей наказ став необхідний через законодавчу реформу, яка набуде чинності в Росії і значно послаблює захист персональних даних при використанні служби таксі.

"DPA Фінляндії стало відомо про законодавчу реформу, яка набуде чинності в Росії на початку вересня, згідно з якою ФСБ РФ отримає право отримувати дані, що обробляються в операціях таксі. Інформація, зібрана в додатку таксі Yango, може включати, наприклад, інформацію про розташування клієнта та адресу поїздки на таксі", - зазначили в офісі фінського омбудсмана.

Регулятор вважає, що Yango не може захищати персональні дані, як цього вимагає законодавство ЄС.

The Guardian зазначає, що служба таксі Yango працює у Фінляндії та Норвегії. За даними Yango, персональні дані служби таксі обробляє компанія Ridetech International BV у Нідерландах, постачальником послуг програми Yango в ЄС. Тоді компанія передає персональні дані до Росії.

До заборони Фінляндії також приєдналася Норвегія.

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Нагадаємо, торік стало відомо, що один із найбільших магістральних провайдерів Cogent відключає російських операторів від своїх мереж. Cogent співпрацював із "Ростелекомом", "Вымпелкомом", "МегаФоном", "Яндексом" и VK.

Раніше литовський Національний центр кібернетичної безпеки (НЦКБ) порадив жителям країни не користуватися додатком "Яндекс.Таксі" через ризик збору даних.

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