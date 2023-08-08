Валерій Пекар: Жоден “план Маршалла” Україні не допоможе, тільки приватні інвестиції
Валерій Пекар: Жоден “план Маршалла” Україні не допоможе, тільки приватні інвестиції
​Упіймай військкома, або Чому не варто змінювати вивіски?
​Упіймай військкома, або Чому не варто змінювати вивіски?
Митрополит УПЦ МП Павло вийшов з-під варти під заставу в 33 млн гривень
Митрополит УПЦ МП Павло вийшов з-під варти під заставу в 33 млн гривень
Міністр закордонних справ Китаю після саміту в Саудівській Аравії заявив Лаврову про "неупередженість" у питанні війни в Україні
Міністр закордонних справ Китаю після саміту в Саудівській Аравії заявив Лаврову про "неупередженість" у питанні війни в Україні
Україна досягає прогресу щодо формули Зеленського. Що відомо про зустріч у Джидді
Україна досягає прогресу щодо формули Зеленського. Що відомо про зустріч у Джидді
З російського полону визволили ще 22 українських військових
З російського полону визволили ще 22 українських військових
Митрополита УПЦ МП Іонафана засудили до 5 років тюрми
Митрополита УПЦ МП Іонафана засудили до 5 років тюрми
Протистояння артилерії
Протистояння артилерії
Фатальна жінка на пагорбі
Фатальна жінка на пагорбі
ГоловнаСвіт

Липень став найспекотнішим місяцем із 1850 року, − кліматична єврослужба Copernicus

Середньосвітова температура минулого місяця склала майже 17°С, що на 0,3°С більше попереднього рекордного липня 2019 року.

Липень став найспекотнішим місяцем із 1850 року, − кліматична єврослужба Copernicus
Фото: Observador

Липень офіційно став найспекотнішим місяцем із 1850 року. Про це повідомили у європейській службі з вивчення зміни клімату Copernicus, пише Радіо Свобода.

Середньосвітова температура минулого місяця склала майже 17°С, що на 1,5°С вище за липневу доіндустріальну і на 0,3°С більше попереднього рекордного липня 2019 року.

Екстремальну спеку зафіксували на всіх континентах. На тепловій карті видно, що в Росії спека встановилася у регіонах Уралу, Сибіру та Далекого Сходу. Зараз там горять понад 270 тисяч гектарів тайги, понад 40% яких не гасять через недоцільність. Основною причиною пожеж влада називала суху погоду, грози та шквалисті вітри у липні.

Лісові пожежі на тлі високих липневих температур виникали й у країнах південної Європи. У Португалії з вогнем борються досі: пожежі вже знищили близько семи тисяч гектарів лісу, під час гасіння постраждали щонайменше дев'ять пожежників, із населених пунктів евакуювали понад 1400 осіб, через вогонь влада частково перекрила траси.

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

Раніше в Греції через лісові пожежі екстрено евакуювали понад 20 тисяч жителів та туристів. У регіонах Італії, де кілька тижнів стояла спека, померло на 7% більше мешканців, ніж зазвичай. В Іспанії пожежі спалили понад тисячу гектарів рослинності. Кіпр звернувся за міжнародною допомогою для гасіння вогню. У Туреччині через спеку рівень води у водосховищах упав до рекордного протягом останніх дев'яти років. У деяких із цих країн спека прогнозується й у серпні.

В азіатських країнах – Китаї, Індії, Японії та Південній Кореї – у липні також фіксувалися температурні рекорди. У Сіньцзяні на північному заході Китаю повітря нагрівалося до 52°C. Японські ЗМІ повідомляли, що лише за один тиждень липня з тепловими ударами було госпіталізовано понад дев’ять тисяч японців.

У Канаді триває рекордний сезон лісових пожеж: згоріло вже десять мільйонів гектарів лісу, що вчетверо більше, ніж у попередні роки. На півдні США екстремальна спека тримається вже понад місяць. Сьогодні під впливом небезпечних температур перебувають 66 мільйонів американців, випливає з нових даних The Washington Post.

У країнах Південної Америки зараз зима зі спекою до 37 ° C, що чилійські кліматологи назвали “незвичайним”. За їхніми даними, температура, що встановилася в країні, на 15 градусів перевищує типову. У Парагваї, Болівії та на півдні Бразилії спека досягла майже 39°C.

Фото: EPA/UPG

Австралійська зима також оновлює рекорди. Липень у Сіднеї став найтеплішим за історію спостережень, те саме встановлено для денних температур у Канберрі. У великих містах на південному сході материка вдень прогнозують до 20°C, а північному Дарвіні – вище 30°C.

Зимова площа морського льоду в Антарктиді у липні досягла мінімуму за всю історію спостережень. Згідно з тепловою картою Copernicus, на материку зафіксували найаномальніші температури. Зараз льодовики в Антарктиді тануть швидше, ніж будь-коли за 5,5 тисяч років, випливає з досліджень палеоекологів.

Фото: EPA/UPG

Метеорологи ООН пов'язують рекордну спеку з антропогенною зміною клімату та початком явища Ель-Ніньо – підвищення температури екваторіальних вод Тихого океану. Високі температури призводять до загибелі та погіршення самопочуття людей та тварин, знищення рослин, пошкодження будинків, інфраструктури та пам'яток архітектури, а також сприяє поширенню посух та лісових пожеж.

Нагадаємо, у Києві ніч на неділю 6 серпня виявилася найтеплішою з 2010 року. Попереднє рекордне значення +21,0°С, яке було зафіксоване у 2010 році, перевищено на 0,2 градуси.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies