Липень став найспекотнішим місяцем із 1850 року, − кліматична єврослужба Copernicus

Середньосвітова температура минулого місяця склала майже 17°С, що на 0,3°С більше попереднього рекордного липня 2019 року.

Липень офіційно став найспекотнішим місяцем із 1850 року. Про це повідомили у європейській службі з вивчення зміни клімату Copernicus, пише Радіо Свобода.

Середньосвітова температура минулого місяця склала майже 17°С, що на 1,5°С вище за липневу доіндустріальну і на 0,3°С більше попереднього рекордного липня 2019 року.

Екстремальну спеку зафіксували на всіх континентах. На тепловій карті видно, що в Росії спека встановилася у регіонах Уралу, Сибіру та Далекого Сходу. Зараз там горять понад 270 тисяч гектарів тайги, понад 40% яких не гасять через недоцільність. Основною причиною пожеж влада називала суху погоду, грози та шквалисті вітри у липні.

Лісові пожежі на тлі високих липневих температур виникали й у країнах південної Європи. У Португалії з вогнем борються досі: пожежі вже знищили близько семи тисяч гектарів лісу, під час гасіння постраждали щонайменше дев'ять пожежників, із населених пунктів евакуювали понад 1400 осіб, через вогонь влада частково перекрила траси.

Раніше в Греції через лісові пожежі екстрено евакуювали понад 20 тисяч жителів та туристів. У регіонах Італії, де кілька тижнів стояла спека, померло на 7% більше мешканців, ніж зазвичай. В Іспанії пожежі спалили понад тисячу гектарів рослинності. Кіпр звернувся за міжнародною допомогою для гасіння вогню. У Туреччині через спеку рівень води у водосховищах упав до рекордного протягом останніх дев'яти років. У деяких із цих країн спека прогнозується й у серпні.

В азіатських країнах – Китаї, Індії, Японії та Південній Кореї – у липні також фіксувалися температурні рекорди. У Сіньцзяні на північному заході Китаю повітря нагрівалося до 52°C. Японські ЗМІ повідомляли, що лише за один тиждень липня з тепловими ударами було госпіталізовано понад дев’ять тисяч японців.

У Канаді триває рекордний сезон лісових пожеж: згоріло вже десять мільйонів гектарів лісу, що вчетверо більше, ніж у попередні роки. На півдні США екстремальна спека тримається вже понад місяць. Сьогодні під впливом небезпечних температур перебувають 66 мільйонів американців, випливає з нових даних The Washington Post.

У країнах Південної Америки зараз зима зі спекою до 37 ° C, що чилійські кліматологи назвали “незвичайним”. За їхніми даними, температура, що встановилася в країні, на 15 градусів перевищує типову. У Парагваї, Болівії та на півдні Бразилії спека досягла майже 39°C.

Фото: EPA/UPG

Австралійська зима також оновлює рекорди. Липень у Сіднеї став найтеплішим за історію спостережень, те саме встановлено для денних температур у Канберрі. У великих містах на південному сході материка вдень прогнозують до 20°C, а північному Дарвіні – вище 30°C.

Зимова площа морського льоду в Антарктиді у липні досягла мінімуму за всю історію спостережень. Згідно з тепловою картою Copernicus, на материку зафіксували найаномальніші температури. Зараз льодовики в Антарктиді тануть швидше, ніж будь-коли за 5,5 тисяч років, випливає з досліджень палеоекологів.

Фото: EPA/UPG

Метеорологи ООН пов'язують рекордну спеку з антропогенною зміною клімату та початком явища Ель-Ніньо – підвищення температури екваторіальних вод Тихого океану. Високі температури призводять до загибелі та погіршення самопочуття людей та тварин, знищення рослин, пошкодження будинків, інфраструктури та пам'яток архітектури, а також сприяє поширенню посух та лісових пожеж.

Нагадаємо, у Києві ніч на неділю 6 серпня виявилася найтеплішою з 2010 року. Попереднє рекордне значення +21,0°С, яке було зафіксоване у 2010 році, перевищено на 0,2 градуси.