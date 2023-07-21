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Китай готується до сильної повені, температура сягнула понад 50°C

Історично пік сезону дощів у Китаї припадає на кінець липня, але екстремальні погодні умови роблять шторми сильнішими та непередбачуваними.

Китай готується до сильної повені, температура сягнула понад 50°C
Фото: EPA/UPG

Пекін та інші міста приготувалися до сильної повені у п'ятницю, у той час, як літні шторми прокотилися багатьма частинами Китаю, а внутрішні райони потерпіли від сильної спеки.

Про це пише Reuters.

Різкі погодні коливання охопили Китай з квітня. Вони призвели до загибелі людей, пошкодження інфраструктури та знищення посівів.

Історично пік сезону дощів у Китаї припадає на кінець липня, але екстремальні погодні умови роблять шторми сильнішими та непередбачуваними, наражаючи густо забудовані мегаполіси з поганим або недостатнім дренажем на потенційно смертельні повені.

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У Пекіні цього тижня 2600 людей осушують десятки помпових станцій і тисячі дренажних отворів уздовж доріг. Кілька автобусних маршрутів, що курсували передмістям і гірськими районами, були скасовані.

Влада сусіднього міста Тяньцзінь посилено бореться з повенями в басейні Хай, головній дренажній системі на півночі. Водночас незначна кількість опадів у провінції Цзянсі призвела до того, що озеро Поян, найбільше водоймище країни з прісною водою, впало до найнижчого рівня для цієї пори року з початку з 1951 року.

Найгірша ситуція у Сіньцзян-Уйгурському автономному районі, де в неділю температура досягла рекордних 52,2°C.

Щоліта у країні затоплюється до 150 міст попри зусилля щодо покращення дренажу. У липні 2021 року сильний дощ у місті Чженьчжоу в центральній частині провінції Хенань забрав життя майже 400 людей, 14 людей потонули на затопленій лінії метро. За три дні випало більше опадів, ніж у місті випадає протягом року. Національне метеорологічне бюро попередило, що сильні дощі до 130 мм очікуються в деяких частинах Хебея, Пекіна та Тяньцзіня до ранку суботи.

Нагадаємо, у більшості великих міст Італії діють червоні попередження про екстремальну спеку, у той час, як хвиля тепла в Європі посилюється.

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