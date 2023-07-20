Кулеба закликав ЄС розширити всі наявні шляхи для українського експорту зерна

Він озвучив конкретні пропозиції України, зокрема - спільно розвивати Дунайський кластер, а також Адріатичний і Балтійський транспортні коридори.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав Євросоюз і держави ЄС терміново розширити всі наявні шляхи для українського експорту зернових, зокрема максимально збільшивши пропускну спроможність альтернативних транспортних коридорів "Шляхи солідарності".

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Кулеба взяв участь у засіданні Ради міністрів закордонних справ ЄС в режимі відеоконференції з Пакистану. Він наголосив, що мета Росії полягає не лише в заподіянні шкоди Україні, а й у збагаченні за рахунок зростання цін на продовольство.

"РФ знищила "зернову ініціативу", завдає ударів по українських портах та інфраструктурі, задіяних у морському експорті й водночас збільшує власну пропозицію зернових на світових ринках. Інакше кажучи, вони ракетними ударами по ініціативі та портах намагаються усунути Україну з ринку як конкурента, змушують кінцевих покупців, споживачів хліба в Азії та Африці, платити за їхній вихід із Чорноморської зернової ініціативи та фінансувати російську військову машину", - сказав міністр.

Кулеба закликав держави-члени ЄС до активної спільної роботи над тим, щоб позбавити Росію важелів впливу на український морський експорт.

Ідеальним сценарієм, на його думку, буде повне припинення російської морської блокади українських портів. Це буде можливо, коли Україна отримає перші ескадрильї F-16, які зможуть патрулювати небо і морські шляхи.

Міністр висловив подяку країнам ЄС, які вже роблять активний внесок в авіаційну коаліцію, і закликав якнайшвидше імплементувати всі процедури.

"Наразі Україна запропонувала ООН і Туреччині продовжити роботу "зернового коридору" у тристоронньому форматі, включно з інспекціями кораблів у Спільному координаційному центрі. Ми чекаємо на їхню відповідь. Я закликаю вас підтримати наш запит у вашій взаємодії з ООН і генеральним секретарем", - додав Кулеба.

Він також озвучив конкретні пропозиції України для підвищення пропускної спроможності транспортних коридорів, зокрема, закликав спільно розвивати Дунайський кластер, а також Адріатичний і Балтійський транспортні коридори.

Нагадаємо, раніше Кулеба також закликав африканські країни об’єднатися задля продовження експорту зерна з України.

17 липня прессекретар Путіна Дмитрій Пєсков заявив про зупинку дії "зернової угоди". Причиною розриву домовленості він назвав те, що "не виконана частина угоди, яка стосується Росії".

Уночі 18 липня ворог атакував Одесу шістьма ракетами "Калібр" з Чорного моря, всі їх збили сили ППО. Внаслідок падіння уламків є пошкодження об’єктів портової інфраструктури і приватних будинків. Поранено чоловіка.

Атака РФ в ніч на 19 липня вивела з ладу значну частину зернової експортної інфраструктури порту Чорноморськ.

У ніч на 20 липня Росія обстріляла ракетами різного типу Одесу та Одеську область. В результаті ворожих обстрілів є руйнування і постраждалі. Це вже третя атака на регіон за останній час. Окупанти обстріляли портову та критичну інфраструктуру. Були влучання у два термінали порту: зерновий та олійний. Є поранений.

Президент Володимир Зеленський заявив, що російські терористи під час нічної атаки по Одесі абсолютно свідомо цілили в інфраструктуру зернової угоди.