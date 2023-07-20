У ГУР спростували причетність до вибухів на полігоні в Криму (уточнено)
У ГУР спростували причетність до вибухів на полігоні в Криму (уточнено)
Росія під ранок атакувала Житомирську область, є влучання
Росія під ранок атакувала Житомирську область, є влучання
Мер Одеси назвав нічну атаку росіян на місто “однією з найжахливіших ночей”
Мер Одеси назвав нічну атаку росіян на місто “однією з найжахливіших ночей”
«Повстання Спартака». Ображені російські генерали і «успіхи СВО»
«Повстання Спартака». Ображені російські генерали і «успіхи СВО»
Андрій Єрмак: «Процедура набуття членства в НАТО - це швидше, ніж для Євросоюзу»
Андрій Єрмак: «Процедура набуття членства в НАТО - це швидше, ніж для Євросоюзу»
У Криму палає і вибухає полігон із боєприпасами
У Криму палає і вибухає полігон із боєприпасами
Ростислав Шурма: «Донбас відновлювати в точно такому вигляді, як він був – шлях в нікуди»
Ростислав Шурма: «Донбас відновлювати в точно такому вигляді, як він був – шлях в нікуди»
Війна та екси. Як наближають перемогу України її колишні керівники
Війна та екси. Як наближають перемогу України її колишні керівники
Полігон і Амазон. Захід знає, навіщо він постачає сюди новітнє озброєння
Полігон і Амазон. Захід знає, навіщо він постачає сюди новітнє озброєння
ГоловнаСвіт

Кулеба закликав ЄС розширити всі наявні шляхи для українського експорту зерна

Він озвучив конкретні пропозиції України, зокрема - спільно розвивати Дунайський кластер, а також Адріатичний і Балтійський транспортні коридори.

Кулеба закликав ЄС розширити всі наявні шляхи для українського експорту зерна

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав Євросоюз і держави ЄС терміново розширити всі наявні шляхи для українського експорту зернових, зокрема максимально збільшивши пропускну спроможність альтернативних транспортних коридорів "Шляхи солідарності".

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Кулеба взяв участь у засіданні Ради міністрів закордонних справ ЄС в режимі відеоконференції з Пакистану. Він наголосив, що мета Росії полягає не лише в заподіянні шкоди Україні, а й у збагаченні за рахунок зростання цін на продовольство.

"РФ знищила "зернову ініціативу", завдає ударів по українських портах та інфраструктурі, задіяних у морському експорті й водночас збільшує власну пропозицію зернових на світових ринках. Інакше кажучи, вони ракетними ударами по ініціативі та портах намагаються усунути Україну з ринку як конкурента, змушують кінцевих покупців, споживачів хліба в Азії та Африці, платити за їхній вихід із Чорноморської зернової ініціативи та фінансувати російську військову машину", - сказав міністр.

Кулеба закликав держави-члени ЄС до активної спільної роботи над тим, щоб позбавити Росію важелів впливу на український морський експорт.

Ідеальним сценарієм, на його думку, буде повне припинення російської морської блокади українських портів. Це буде можливо, коли Україна отримає перші ескадрильї F-16, які зможуть патрулювати небо і морські шляхи.

Міністр висловив подяку країнам ЄС, які вже роблять активний внесок в авіаційну коаліцію, і закликав якнайшвидше імплементувати всі процедури.

"Наразі Україна запропонувала ООН і Туреччині продовжити роботу "зернового коридору" у тристоронньому форматі, включно з інспекціями кораблів у Спільному координаційному центрі. Ми чекаємо на їхню відповідь. Я закликаю вас підтримати наш запит у вашій взаємодії з ООН і генеральним секретарем", - додав Кулеба.

Він також озвучив конкретні пропозиції України для підвищення пропускної спроможності транспортних коридорів, зокрема, закликав спільно розвивати Дунайський кластер, а також Адріатичний і Балтійський транспортні коридори.

Підписуйтесь на наш Google News

Нагадаємо, раніше Кулеба також закликав африканські країни об’єднатися задля продовження експорту зерна з України.

17 липня прессекретар  Путіна Дмитрій Пєсков заявив про зупинку дії "зернової угоди". Причиною розриву домовленості він назвав те, що "не виконана частина угоди, яка стосується Росії".

Уночі 18 липня ворог атакував Одесу шістьма ракетами "Калібр" з Чорного моря, всі їх збили сили ППО. Внаслідок падіння уламків є пошкодження об’єктів портової інфраструктури і приватних будинків. Поранено чоловіка.

Атака РФ в ніч на 19 липня вивела з ладу значну частину зернової експортної інфраструктури порту Чорноморськ.

У ніч на 20 липня Росія обстріляла ракетами різного типу Одесу та Одеську область. В результаті ворожих обстрілів є руйнування і постраждалі. Це вже третя атака на регіон за останній час.  Окупанти обстріляли портову та критичну інфраструктуру. Були влучання у два термінали порту: зерновий та олійний. Є поранений.

Президент Володимир Зеленський заявив, що російські терористи під час нічної атаки по Одесі абсолютно свідомо цілили в інфраструктуру зернової угоди.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies