У ГУР спростували причетність до вибухів на полігоні в Криму (уточнено)
У ГУР спростували причетність до вибухів на полігоні в Криму (уточнено)
Росія під ранок атакувала Житомирську область, є влучання
Росія під ранок атакувала Житомирську область, є влучання
Мер Одеси назвав нічну атаку росіян на місто “однією з найжахливіших ночей”
Мер Одеси назвав нічну атаку росіян на місто “однією з найжахливіших ночей”
«Повстання Спартака». Ображені російські генерали і «успіхи СВО»
«Повстання Спартака». Ображені російські генерали і «успіхи СВО»
Андрій Єрмак: «Процедура набуття членства в НАТО - це швидше, ніж для Євросоюзу»
Андрій Єрмак: «Процедура набуття членства в НАТО - це швидше, ніж для Євросоюзу»
У Криму палає і вибухає полігон із боєприпасами
У Криму палає і вибухає полігон із боєприпасами
Ростислав Шурма: «Донбас відновлювати в точно такому вигляді, як він був – шлях в нікуди»
Ростислав Шурма: «Донбас відновлювати в точно такому вигляді, як він був – шлях в нікуди»
Війна та екси. Як наближають перемогу України її колишні керівники
Війна та екси. Як наближають перемогу України її колишні керівники
Полігон і Амазон. Захід знає, навіщо він постачає сюди новітнє озброєння
Полігон і Амазон. Захід знає, навіщо він постачає сюди новітнє озброєння
ГоловнаСвіт

Міністри закордонних справ ЄС обговорять надання Києву 20 млрд євро на зброю

З відповідною пропозицією раніше виступив головний дипломат блоку Жозеп Боррель.

Міністри закордонних справ ЄС обговорять надання Києву 20 млрд євро на зброю
Фото: EPA

Міністри закордонних справ Європейського Союзу зустрілися сьогодні, щоб обговорити свою підтримку Україні, зокрема надання до 20 мільярдів євро на зброю, боєприпаси та іншу військову допомогу протягом чотирьох років.

Про це пише Reuters.

Пропозиція верховного представника ЄС із зовнішньої політики Жозепа Борреля є частиною зусиль, спрямованих на те, щоб забезпечити Києву довгострокову підтримку Європи.

“Я представив план, щоб забезпечити фінансову підтримку України найближчими роками, яка становитиме досить значну суму грошей. Сподіваюся, міністри її підтримають”, − сказав він журналістам у Брюсселі.

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

Боррель відмовився надати цифри до зустрічі. Але, за словами посадовців та дипломатів, його пропозиція полягає у тому, аби надавати для Києва щороку майже 5 мільярдів євро до керованого ЄС фонду під назвою European Peace Facility (EPF). Фонд миру вже виділив понад 5 мільярдів євро на підтримку України з лютого минулого року.

Запропоноване додаткове фінансування охоплюватиме період із 2024 по 2027 рік.

Фонд миру використовується для відшкодування країнам ЄС принаймні частини вартості зброї, боєприпасів та іншої військової допомоги, яку вони надають країнам, які не входять до блоку.

Минулого місяця Боррель заговорив про створення нового фінансового ресурсу для Києва, запропонувавши назвати його Фондом оборони України.

Нагадаємо, міністерка фінансів США Джанет Єллен заявила, що подвоєння підтримки України в її захисті від Росії є "найкращим" способом допомоги світовій економіці.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies