Міністри закордонних справ ЄС обговорять надання Києву 20 млрд євро на зброю

Міністри закордонних справ Європейського Союзу зустрілися сьогодні, щоб обговорити свою підтримку Україні, зокрема надання до 20 мільярдів євро на зброю, боєприпаси та іншу військову допомогу протягом чотирьох років.

Про це пише Reuters.

Пропозиція верховного представника ЄС із зовнішньої політики Жозепа Борреля є частиною зусиль, спрямованих на те, щоб забезпечити Києву довгострокову підтримку Європи.

“Я представив план, щоб забезпечити фінансову підтримку України найближчими роками, яка становитиме досить значну суму грошей. Сподіваюся, міністри її підтримають”, − сказав він журналістам у Брюсселі.

Боррель відмовився надати цифри до зустрічі. Але, за словами посадовців та дипломатів, його пропозиція полягає у тому, аби надавати для Києва щороку майже 5 мільярдів євро до керованого ЄС фонду під назвою European Peace Facility (EPF). Фонд миру вже виділив понад 5 мільярдів євро на підтримку України з лютого минулого року.

Запропоноване додаткове фінансування охоплюватиме період із 2024 по 2027 рік.

Фонд миру використовується для відшкодування країнам ЄС принаймні частини вартості зброї, боєприпасів та іншої військової допомоги, яку вони надають країнам, які не входять до блоку.

Минулого місяця Боррель заговорив про створення нового фінансового ресурсу для Києва, запропонувавши назвати його Фондом оборони України.

Нагадаємо, міністерка фінансів США Джанет Єллен заявила, що подвоєння підтримки України в її захисті від Росії є "найкращим" способом допомоги світовій економіці.