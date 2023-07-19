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Більшість великих міст Італії отримали червоні попередження про екстремальну спеку

Спека є загрозою для всіх, а не тільки для вразливих груп.

Більшість великих міст Італії отримали червоні попередження про екстремальну спеку
Фото: EPA/UPG

У більшості великих міст Італії діють червоні попередження про екстремальну спеку, у той час, як хвиля тепла в Європі посилюється.

Про це пише BBC.

Очікується, що температура досягне піку в середу. 23 міста перебувають у стані підвищеної готовності − від Трієста на північному сході до Мессіни на південному заході.

Попередження означають, що спека є загрозою для всіх, а не тільки для вразливих груп.

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Лісові пожежі також вирують по всьому континенту, зокрема у Греції та швейцарських Альпах. Мільйони людей у північній півкулі страждають від дуже високих температур. Це викликано системою високого тиску, що приносить тепліше тропічне повітря на південь від струменевої течії, яка зараз застрягла над Центральною Європою.

Прогнозується, що спека триватиме до середи на більшій частині півдня Європи після кількох днів температури вище 40°C. BBC Weather повідомляє, що у низці регіонів італійських островів Сардинія і Сицилія знову буде дуже спекотно з максимумами близько 46°C або 47°C.

Спеку місцеві італійські ЗМІ описали як settimana infernale – “тижнем пекла”.

Фото: EPA/UPG

Міністерство охорони здоров'я Італії звернулося до відділень невідкладної допомоги у всій країні з проханням активувати так звані “теплові коди”, призначивши окрему групу медичного персоналу для лікування людей, які надійшли із симптомами, спричиненими спекою.

Аналогічні заходи було введено на початку 2020 року, коли Італія стала епіцентром пандемії Covid у Європі. За даними медиків, кількість пацієнтів, госпіталізованих із зневодненням, виснаженням, тепловими ударами та сплутаністю свідомості, збільшилася на 20%.

Нагадаємо, у Всесвітній метеорологічній організації повідомили, що хвиля спеки перебуває на початковій стадії. Очікується, що температура в Північній Америці, Азії, Північній Африці та Середземномор’ї буде вище 40 за Цельсієм протягом багатьох днів цього тижня.

Метеорологічне агентство ООН заявило, що найближчими днями можливі нові рекорди. За даними ВМО, попередній європейський максимум становив 48,8 за Цельсієм, досягнутий на Сицилії в серпні 2021 року, а світовий рекорд становить 56,7 за Цельсієм у Долині Смерті, Каліфорнія в липні 1913 року.

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