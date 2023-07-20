На країну чекають нові політичні потрясіння після того, як у середу парламент не дозволив Піті Лімджароенрату балотуватися на посаду прем’єр-міністра.

Парламент Таїланду збереться 27 липня, щоб повторно проголосувати за нового прем'єр-міністра країни. Про це пише Bloomberg.

Додамо, незадовго до блокування парламентом заявки Піти, суд усунув його з посади депутата до винесення остаточного вердикту про його дискваліфікацію через порушення правил виборів. Піта закликав своїх прихильників боротися разом із ним. Протестувальники зібралися біля воріт парламенту в середу, а з іншого боку вишикувалися поліцейські в бронежилетах.

Фото: EPA/UPG

Прихильники також почали прибувати на Раджадамноен-Роуд перед Монументом демократії в Бангкоку з вечора середи. Лідер протесту Арнон Нампа закликав симпатиків в інших містах приєднатися до них, плануючи провести 100-тисячний марш до будівлі уряду, щоб засудити усунення Піти від участі у боротьбі за крісло.

Нагадаємо, у травні виборці азійського Таїланду “винесли приголомшливий вердикт” на користь опозиційної партії, яка закликає до радикальних реформ у країні. Політична сила “Рух вперед” перевершила усі прогнози та отримала 151 із 500 місць у нижній палаті Національної асамблеї Таїланду. Рух на 10 місць випереджає лідера перегонів, партію “Pheu Thai”, яку очолює дочка експрем'єр-міністра Таксина Чинавата.

Аналітики називають це політичним землетрусом, який є значним зрушенням у громадській думці. Це також явна відмова країни від двох військових партій нинішнього уряду та прем’єр-міністра Праюта Чан-Очі, який керував державним переворотом, що усунув обраний уряд у 2014 році. Правляча коаліція отримала лише 15% місць.