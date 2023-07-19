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У Литві стартував збір коштів на FPV-дрони для України

Литовці хочуть придбати для України 500 дронів.

У Литві стартував збір коштів на FPV-дрони для України
Фото: marijampole.lt

У Литві стартує збір грошей під назвою "Пісні дронів". Він триватиме до 24 серпня. 

Про це повідомляє Delfi.

В рамках акції заплановано зібрати 300 тис. євро. На ці гроші мають придбати 500 одиниць дронів-камікадзе FPV.

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"Війна в Україні увійде у світову військову історію як війна постійно еволюціонуючих технологій дронів. Поряд з бойовими Bayraktar, комерційними DJI та різними безпілотниками з нерухомим крилом, у війні України та Росії наразі все більшого значення набувають дрони-камікадзе типу FPV”, - сказав засновник акції Раймундас Алекнавічюс. 

В результаті збору грошей заплановано придбання розроблених українськими та литовськими експертами з безпілотників дронов-камікадзе TORO типу FPV, які вважаються одним із найкращих дронів-камікадзе у своєму класі. 

Нагадаємо, волонтер Сергій Притула оголосив новий мегазбір коштів на закупівлю дронів для розвідки. Зібрати необхідно 120 млн гривень.

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