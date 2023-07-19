CША додали до чорного списку дві європейські хакерські фірми, контрольовані колишнім ізраїльським генералом

Intellexa та Cytrox опинилися в центрі політичного скандалу в Греції, де урядовців звинувачують у шпигуванні за журналістами та політичними опонентами.

Адміністрація президента США Джо Байдена додала дві європейські хакерські фірми, контрольовані колишнім ізраїльським генералом, до чорного списку Міністерства торгівлі.

Про це пише The New York Times.

Intellexa та Cytrox опинилися в центрі політичного скандалу в Греції, де урядовців звинувачують у шпигуванні за журналістами та політичними опонентами.

Відповідно до умов чорного списку, американським компаніям значною мірою заборонено вести справи із зазначеними фірмами, аби позбавити їх американських технологій, таких як сервери та хмарні сховища, для продовження роботи. У листопаді 2021 року Білий дім вніс до чорного списку ізраїльську фірму NSO Group, найвідомішого постачальника інструментів для хакерів.

І Intellexa, і Cytrox контролюються Талом Діліаном, колишнім генералом ізраїльської військової розвідки. Він пішов у відставку з Ізраїльських сил оборони у 2003 році після обвинувачень у причетності до зловживання коштами. Зрештою Діліан переїхав на Кіпр, який останніми роками став улюбленим місцем для компаній зі спостереження та експертів з кіберрозвідки.

Минулого року влада Греції розпочала розслідування за фактом використання шпигунським агентством країни програми Predator − основного хакерського інструменту Intellexa. Окреме розслідування було започатковано після того, як у звіті New York Times було виявлено, що Греція отримала ліцензію на експорт Predator щонайменше в одну африканську країну, Мадагаскар.

Predator переважно використовувався проти місцевих політиків і журналістів, але розслідування Times показало, що шпигунське програмне забезпечення також використовувалося проти американця, який на той час працював менеджером Meta, а грецька шпигунська агенція прослуховувала його телефонні розмови.

Як і більш відомий Pegasus, створений NSO, шпигунське програмне забезпечення Predator може проникати в мобільні телефони та витягувати відео, фотографії та електронні листи, а також може перетворювати телефони на пристрої спостереження, щоб шпигувати за їхніми користувачами.

Нагадаємо, у червні Європарламент обговорив звіт комітету, який розслідує використання шпигунської програми Pegasus європейськими урядами для злому телефонів журналістів, активістів і політиків. Використання програми восени 2021 року підтвердили в уряді Угорщини.