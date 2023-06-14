Європарламент заслухає звіт розслідування про використання урядами ЄС шпигунської програми Pegasus

Програму використовували для злому телефонів журналістів, активістів і політиків.

Європарламент обговорить остаточний звіт комітету, який розслідує використання шпигунської програми Pegasus європейськими урядами для злому телефонів журналістів, активістів і політиків.

Про це пише Politico.

Напередодні остаточного голосування в четвер кілька партій подали поправки до звіту, який визначає план стримування розповсюдження програми у регіоні.

Використання програми восени 2021 року підтвердили в уряді Угорщини. Міністерство внутрішніх справ країни “придбало шпигунське програмне забезпечення військового класу Pegasus виробництва ізраїльської NSO Group, повідомила Європейська правда.

Компанія Apple подала до суду на NSO Group, заявивши, що її програма Pegasus незаконно стежить за власниками iPhone та інших гаджетів компанії.

Нагадаємо, Велика Британія зобов’язалася видалити обладнання для спостереження китайського виробництва з низки урядових будівель. Раніше британські законодавці закликали заборонити продаж і використання камер безпеки Hikvision і Dahua, двох частково державних китайських фірм, через побоювання щодо конфіденційності та занепокоєння щодо того, що продукти цих компаній пов’язані з порушеннями прав людини у КНР.