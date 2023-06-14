Швеція хоче до осені завершити розслідування у справі Nord Stream

Швеція сподівається, що до осені зможе визначити, хто стоїть за саботажем газопроводів Nord Stream.

Про це заявив прокурор Матс Юнгквіст, який очолював шведське розслідування, пише Reuters.

У вересні 2022 року кілька підводних вибухів розірвали газопроводи Nord Stream 1 і нещодавно побудований Nord Stream 2, які з’єднують Росію та Німеччину через Балтійське море, нагадує видання. Вибухи сталися в економічних зонах Швеції та Данії, і обидві країни стверджують, що вони були навмисними, хоча винних ще не знайшли.

Юнгквіст розповів, що зустрічався з німецьким прокурором і вони працюють разом, але відмовився надати подробиці.

“Я сподіваюся, що принаймні цієї осені ми зможемо прийняти рішення щодо висунення обвинувачень”, − сказав прокурор.

Німеччина підтвердила, що її слідчі перевірили у січні судно, яке, можливо, використовувалося для транспортування вибухівки, використаної для підриву трубопроводів.

Раніше Юнгквіст заявив, що основний сценарій розслідування полягає в тому, що за нападом стоїть держава або підтримувана державою група.

Вторгнення Росії в Україну поставило в центр політичної уваги залежність Європи від російського природного газу, а знищення трубопроводів Nord Stream прискорило перехід блоку на іншиі джерела енергії. “Північний потік-1” і “Північний потік-2”, кожна з яких складається з двох труб, були побудовані російським державним “Газпромом” для перекачування щороку 110 мільярдів кубометрів природного газу до Німеччини.

Нагадаємо, посол Німеччини в Польщі Томас Баггер назвав будівництво газопроводів Північний потік 1 і Північний потік 2 помилкою.

На початку травня журналісти оприлюднили нові дані про російські кораблі, що перебували неподалік місць вибухів на "Північних потоках". Два з них були там у червні, а один – безпосередньо в місяць вибухів, у вересні.