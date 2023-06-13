Трамп знову у суді - його формально арештували у справі про секретні документи

Біля будівлі суду зібрався натовп його прихильників, проблем із безпекою не було.

Колишнього президента США Дональда Трампа взяли під варту в залі суду у Маямі, передає Reuters.

Трампу пред'явили кримінальні обвинувачення в тому, що він незаконно зберігав секретні документи, коли залишав свою посаду, і збрехав чиновникам, які намагалися їх повернути.

За словами представника суду, постали перед Фемідою експрезидент США і колишній помічник Волт Наута.

Суд заборонив фото- і відеозйомку та прямі трансляції.

Це буде другий візит Трампа до зали суду за останні місяці. У квітні він не визнав себе винним через виплату грошей за мовчання порнозірці.

У вівторок, 13 червня, колишнього президента США біля будівлі суду зустрів натовп прихильників, які скандували "Маямі за Трампа" та "Латиноамериканці за Трампа". Проблем із безпекою при цьому не було.

Спеціальний прокурор Джек Сміт звинувачує Трампа в тому, що той поставив під загрозу національні секрети, взявши із собою тисячі конфіденційних документів, коли залишив Білий дім у січні 2021 року, і безсистемно зберігав їх у своєму у Флориді та у гольф-клубі у Нью-Джерсі.

На фотографіях, які увійшли до обвинувального висновку, видно коробки з документами, що зберігалися на сцені бального залу, у ванній та розкидані по підлозі.

У обвинувальному висновку стверджується, що Трамп збрехав чиновникам, які намагалися повернути ці секретні документи. Крім цього, експрезидент

У обвинувальному висновку також стверджується, що Трамп вступив у змову з Наутою, щоб зберегти секретні документи та приховати їх від великого федерального журі.

Нагадаємо, днями Мін’юст США оприлюднив обвинувальний акт щодо експрезидента Сполучених Штатів Дональда Трампа у справі про неналежне поводження із секретними документами.

Загалом проти Трампа висунули 37 пунктів обвинувачення. Приховування документів є найтяжчим з цих пунктів, воно передбачає покарання до 20 років позбавлення волі. У сумі Трампу може загрожувати близько 400 років ув’язнення.

У квітні розпочався новий суд проти експрезидента США за позовом письменниці, яка звинувачує його у зґвалтуванні.