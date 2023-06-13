США виділяють Україні новий пакет допомоги на $325 млн

До нього увійшли, зокрема, додаткові боєприпаси для NASAMS і HIMARS, а також 15 бойових машин піхоти Bradley.

США оголосили про новий пакет військової допомоги для України в розмірі на $325 млн.

Про це йдеться на сайті американського Міністерства оборони.

У новий пакет американської військової допомоги включили:

додаткові боєприпаси для NASAMS;

зенітні комплекси Stinger;

додаткові боєприпаси для HIMARS;

155-мм та 105-мм артилерійські снаряди;

15 бойових машин піхоти Bradley;

10 бронетранспортерів Stryker;

протитанкові системи Javelin;

ракети з трубчастим пуском, оптичним відстеженням та провідним наведенням (TOW);

протитанкові комплекси АТ-4;

понад 22 мільйони патронів до стрілецької зброї та гранатів;

підривні боєприпаси для подолання перешкод;

засоби забезпечення тактичного захищеного зв'язку;

запасні частини та інше польове обладнання.

Держсекретар США Ентоні Блінкен зазначив, що це вже 40-ий пакет підтримки для України.

I am authorizing our 40th drawdown of security assistance for Ukraine. We are proud to partner with over 50 nations in support of Ukraine’s self-defense against Russia’s aggression. — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) June 13, 2023

Нагадаємо, ЗМІ повідомляли, що США нададуть Україні нову бронетехніку на заміну пошкодженої. Новий пакет допомоги буде надходити з існуючих запасів Пентагону.

Минулого тижня координатор з питань стратегічної комунікації Ради нацбезпеки США Джон Кірбі заявив, що Сполучені Штати Америки виділять Україні нові пакети військової допомоги у найближчі дні і тижні. За декілька днів наша держава отримала пакет на загальну суму до 2,1 мільярда доларів.