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США виділяють Україні новий пакет допомоги на $325 млн

До нього увійшли, зокрема, додаткові боєприпаси для NASAMS і HIMARS, а також 15 бойових машин піхоти Bradley.

США виділяють Україні новий пакет допомоги на $325 млн
Фото: EPA/UPG

США оголосили про новий пакет військової допомоги для України в розмірі на $325 млн.

Про це йдеться на сайті американського Міністерства оборони.

У новий пакет американської військової допомоги включили:

  • додаткові боєприпаси для NASAMS;
  • зенітні комплекси Stinger;
  • додаткові боєприпаси для HIMARS;
  • 155-мм та 105-мм артилерійські снаряди;
  • 15 бойових машин піхоти Bradley;
  • 10 бронетранспортерів Stryker;
  • протитанкові системи Javelin;
  • ракети з трубчастим пуском, оптичним відстеженням та провідним наведенням (TOW);
  • протитанкові комплекси АТ-4;
  • понад 22 мільйони патронів до стрілецької зброї та гранатів;
  • підривні боєприпаси для подолання перешкод;
  • засоби забезпечення тактичного захищеного зв'язку;
  • запасні частини та інше польове обладнання.

Держсекретар США Ентоні Блінкен зазначив, що це вже 40-ий пакет підтримки для України.

Нагадаємо, ЗМІ повідомляли, що США нададуть Україні нову бронетехніку на заміну пошкодженої. Новий пакет допомоги буде надходити з існуючих запасів Пентагону.

Минулого тижня координатор з питань стратегічної комунікації Ради нацбезпеки США Джон Кірбі заявив, що Сполучені Штати Америки виділять Україні нові пакети військової допомоги у найближчі дні і тижні. За декілька днів наша держава отримала пакет на загальну суму до 2,1 мільярда доларів.

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