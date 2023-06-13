США виділяють Україні новий пакет допомоги на $325 млн

США оголосили про новий пакет військової допомоги для України в розмірі на $325 млн.
Про це йдеться на сайті американського Міністерства оборони.
У новий пакет американської військової допомоги включили:
- додаткові боєприпаси для NASAMS;
- зенітні комплекси Stinger;
- додаткові боєприпаси для HIMARS;
- 155-мм та 105-мм артилерійські снаряди;
- 15 бойових машин піхоти Bradley;
- 10 бронетранспортерів Stryker;
- протитанкові системи Javelin;
- ракети з трубчастим пуском, оптичним відстеженням та провідним наведенням (TOW);
- протитанкові комплекси АТ-4;
- понад 22 мільйони патронів до стрілецької зброї та гранатів;
- підривні боєприпаси для подолання перешкод;
- засоби забезпечення тактичного захищеного зв'язку;
- запасні частини та інше польове обладнання.
Держсекретар США Ентоні Блінкен зазначив, що це вже 40-ий пакет підтримки для України.
I am authorizing our 40th drawdown of security assistance for Ukraine. We are proud to partner with over 50 nations in support of Ukraine’s self-defense against Russia’s aggression.— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) June 13, 2023
Нагадаємо, ЗМІ повідомляли, що США нададуть Україні нову бронетехніку на заміну пошкодженої. Новий пакет допомоги буде надходити з існуючих запасів Пентагону.
Минулого тижня координатор з питань стратегічної комунікації Ради нацбезпеки США Джон Кірбі заявив, що Сполучені Штати Америки виділять Україні нові пакети військової допомоги у найближчі дні і тижні. За декілька днів наша держава отримала пакет на загальну суму до 2,1 мільярда доларів.