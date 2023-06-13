У новому пакеті допомоги від США буде близько 20 ББМ Bradley та Stryker, – New York Times

У новому пакеті військової допомоги Україні на 325 млн доларів буде більше бойових броньованих машин, які вже стали опорою в контрнаступі. Про це з посиланням на двох посадовців Пентагону повідомляє New York Times.

Пакет допомоги, який буде надходити з існуючих запасів Пентагону і, як очікується, буде офіційно оголошений у вівторок, включає в себе близько 20 бойових броньованих машин Bradley і Stryker, повідомили чиновники. Він також включає більше ракет для мобільної системи HIMARS і більше ракет для систем протиповітряної оборони, відомих як NASAMS, додали вони.

За даними CNN, Україна нещодавно втратила в боях близько 16 ББМ Bradley, що складає десь 15% від загальної кількості цих машин на озброєні. Ця техніка використовується для переміщення особового складу. Перші Bradley Штати відправили Україні в січні цього року. Це – основна бойова машина піхоти американської армії, писав "Мілітарний". Така ББМ оснащена 25-мм автоматичною гарматою, споряджений боєкомплект складає 300 снарядів, возимий – 600. В арсеналі БМП – бронебійні підкаліберні та осколково-фугасні боєприпаси.

Також Bradley має пускову установку ПТРК TOW. Додаткове озброєння – спарений з гарматою кулемет M240C.

Бронетранспортери Stryker, які раніше Україна отримала від Штатів, оснащені бойовими модулями Protector RWS. Екіпаж має шанси врятуватися навіть при серйозних пошкодженнях техніки, писав "Мілітарний".

Про підготовку до надання нового пакету допомоги на $325 млн учора повідомила з посиланням на анонімних співрозмовників журналістка "Голосу Америки". До того в Білому домі говорили, що незабаром оголосять про нову підтримку, але без деталей.