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США нададуть Україні нову бронетехніку на заміну пошкодженої, - ЗМІ

Ймовірно, про цей пакет буде оголошено сьогодні .

США нададуть Україні нову бронетехніку на заміну пошкодженої, - ЗМІ
Фото: EPA/UPG

США нададуть додаткову військову допомогу Україні на суму до 325 млн доларів.

Про це повідомила журналістка Голосу Америки Карла Бебб.

Як повідомив Голосу Америки неназваний представник Пентагону, про цей пакет буде оголошено у вівторок.

Очікується, що Україні передадуть бронетехніку Strykers та Bradley, які можуть замінити раніше пошкоджені та знищені.

Також США нададуть додаткові боєприпаси для NASAMS та HIMARS.

Раніше повідомлялось, що скоро адміністрація Байдена оголосить про виділення наступного пакета військової допомоги Україні. Ця допомога буде надана із наявних запасів Міноборони США.

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