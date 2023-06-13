США нададуть Україні нову бронетехніку на заміну пошкодженої, - ЗМІ

Ймовірно, про цей пакет буде оголошено сьогодні .

США нададуть додаткову військову допомогу Україні на суму до 325 млн доларів.

Про це повідомила журналістка Голосу Америки Карла Бебб.

Як повідомив Голосу Америки неназваний представник Пентагону, про цей пакет буде оголошено у вівторок.

Очікується, що Україні передадуть бронетехніку Strykers та Bradley, які можуть замінити раніше пошкоджені та знищені.

Також США нададуть додаткові боєприпаси для NASAMS та HIMARS.

#BREAKING US is providing up to $325 million in more military aid for #Ukraine, a defense official tells VOA, in a package expected to be announced tomorrow.



PDA 40 to include:

*#Strykers & #Bradleys that can replace those damaged & destroyed

*Munitions for NASAMS & #HIMARS — Carla Babb (@CarlaBabbVOA) June 12, 2023

Раніше повідомлялось, що скоро адміністрація Байдена оголосить про виділення наступного пакета військової допомоги Україні. Ця допомога буде надана із наявних запасів Міноборони США.