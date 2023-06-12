Країни Північної Європи бойкотують продукцію компанії Mondelez через ведення нею бізнесу в РФ

МЗС Норвегії заявило, що планує зустрітися з компаніями з обох сторін бойкоту, але поки не запропонувало рішення цієї ситуації.

Компанія Mondelez International зіткнулася з корпоративним бойкотом у Північній Європі через свою присутність у Росії. Через це її представники планують зустрітись із представниками норвезького уряду, щоб захистити свій місцевий бізнес.

Про це повідомляє Reuters.

“Авіакомпанії SAS і Norwegian Air, залізнична група SJ, мережа готелів Strawberry, роздрібний продавець Elkjop, транспортна група Fjord Line і Норвезька футбольна асоціація були серед тих, хто останніми днями оголосив про припинення продажу продукції Mondelez”, - йдеться у матеріалі.

Уточнюється, що Mondelez має сильну присутність у Норвегії та Швеції через своїх місцевих виробників шоколаду Freia та Marabou.

В свою чергу, МЗС Норвегії заявило, що планує зустрітися з компаніями з обох сторін бойкоту, але не запропонувало рішення.

“Компанії та приватні особи мають самостійно вибирати, що купувати та з ким торгувати”, - сказав державний секретар Ерлінг Ріместад.

Як повідомили компанії Північної Європи, їхнє рішення припинити продаж продукції Mondelez було засноване на внесенні Національним агентством України з питань запобігання корупції виробника до чорного списку.

Другий за величиною продовольчий продавець у Норвегії Coop Norge заявив, що буде звертатися за порадою до норвезького уряду, перш ніж приймати будь-які рішення.

Сама ж компанія Mondelez заявила, що не продає продукцію російського виробництва в Норвегії і що слід ґрунтуватися на об’єктивних критеріях, які однаково ставляться до компаній.

Mondelez також заявляє, що зберігає “обмежену” діяльність у Росії, припиняючи інвестиції та рекламу, і засуджує війну.

“Mondelez International дотримується всіх політичних рішень і санкцій і буде продовжувати розглядати необхідні коригування операцій, щоб забезпечити повну відповідність”, – наголосили в компанії.

Нагадаємо, Національне агентство з питань запобігання корупції внесло до переліку міжнародних спонсорів війни виробника "Ведмедика Барні" - компанію з виробництва кондитерських виробів, продуктів харчування та напоїв Mondelez International.

За підсумками воєнного 2022 року прибуток російського філіалу Mondelez International склав 339 млн доларів (+303% за рік), виручка – понад 1 млрд доларів (+38% за рік). Бюджет РФ компанія поповнила податками на понад 61 млн доларів.