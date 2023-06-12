Науковці попереджають, що "небезпечне виверження можливе протягом тижнів або навіть днів".

Маунт-Майон − найактивніший вулкан на Філіппінах почав викидати лаву та сірчаний газ, що призвело до евакуації майже 13 000 жителів на південному сході головного острова країни.

Про це пише CNN.

Філіппінський інститут вулканології та сейсмології рекомендував евакуюватися всім, хто перебуває в радіусі 6 кілометрів або “небезпечній зоні” від гори через небезпеку каменепадів, зсувів і балістичних уламків.

Науковці попереджають, що "небезпечне виверження можливе протягом тижнів або навіть днів". За останню добу було зафіксувано 21 слабкий вулканічний землетрус і 260 каменепадів, а також активність потоку лави з кратера.

Відтак було евакуйовано 88% жителів, які проживають у небезпечній зоні, переселення людей триває. Філіппінська влада також евакуювала 10 000 тварин, зокрема корів, кіз і свиней, до кормових таборів і притулків за межами небезпечної зони.

Фото: EPA/UPG Найактивніший вулкан Філіппін Маунт-Майон

Маунт-Майон розташований на острові Лусон приблизно за 330 кілометрів на південний схід від столиці Маніли і є одним із найактивніших вулканів у світі. Востаннє бурхливе виверження вулкана датується 2018 роком.

Нагадаємо, у травні на італійському острові Сицилія активізувався вулкан Етна, аеропорт міста Катанії призупинив роботу. Найактивніший вулкан Європи засипав товстим шаром попелу злітно-посадкову смугу летовища та кілька міст.