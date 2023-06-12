Німеччина ухвалить стратегію нацбезпеки для зменшення залежності в енергетиці

Документ буде спрямований на те, що країна не похитнулася як економічний двигун Європи.

Німеччина ухвалить цього тижня стратегію національної безпеки, яка спрямована на підвищення економічної стійкості країни.

Про це пише Bloomberg з посиланням на федерального канцлера країни Олафа Шольца.

Стратегія, серед іншого, спрямована на зменшення односторонньої залежності в таких сферах, як енергетика, сировина та критичні технології.

“Наш багатополярний світ стає все складнішим, з’являється багато центрів сили. Ми повинні прагнути до нових партнерств, і це те, що ми робимо”, − зазначив канцлер.

Шольц місяцями спонукав компанії шукати нові ринки, особливо в Азії, і уникати надмірної залежності від Китаю. Він закликав європейських лідерів прискорити торгові переговори з такими країнами, як Індонезія, Індія та Мексика.

“Його застереження спрямовані, зокрема, на те, щоб Німеччина не похитнулася як економічний двигун Європи. Країні необхідно швидко диверсифікувати як свій ланцюжок постачання для імпорту ключових матеріалів, так і свою клієнтську базу, коли мова йде про продаж таких товарів, як автомобілі”, − зазначає видання.

Водночас Німеччина не може собі дозволити важкий розрив з Китаєм, її найбільшим торговим партнером, загальна торгівля якого минулого року склала майже 300 мільярдів євро або майже 8% виробництва економіки Німеччини.

Нагадаємо, у травні уряд Німеччини підтвердив виділення Україні найбільшого пакета військової допомоги на суму понад 2,7 млрд євро.