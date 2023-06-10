Тимчасово не працює об'єкт газовидобутку, що зазнав повітряної атаки РФ, - Міненерго

Унаслідок чергового ракетно-дронового удару по території України в ніч на суботу, 10 червня, зафіксовано влучання в промисловий майданчик об'єкта газовидобутку.

Про це повідомило Міністерство енергетики України.

Подачу газу з цього об'єкта в газотранспортну систему тимчасово припинено. Триває ліквідація наслідків цієї атаки.

"Триває ворожий терор прифронтових та прикордонних територій. Ворог обстріляв та пошкодив лінії електропередачі в Чернігівській, Харківській та Херсонській областях. У Донецькій області знеструмлено 3 населених пункти. Внаслідок попередніх обстрілів без світла залишається частина споживачів у Запорізькій, Сумській областях. Ремонтні бригади працюють там, де це дозволяє безпекова ситуація", - йдеться у повідомленні.

Крім того, в Чернігівській та Сумській областях є знеструмлення через негоду, ведуться відновлювальні роботи. Через технологічні порушення знеструмлювалися споживачі в Києві. Усіх заживлено.

Нагадаємо, що усього 10 червня по об’єктах критичної інфраструктури та військових об’єктах з північного та південного напрямків Росія випустила вісім ракет наземного базування різних типів та 35 ударних БпЛА іранського виробництва "Shahed-136/131" – з району східного узбережжя Азовського моря. Повітряні сили ЗСУ знищили 20 іранських дронів та дві крилаті ракети.