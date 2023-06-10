Міноборони розповіло, як українців інформують про перебіг бойових дій

"Наше завдання - воювати інформацією в рамках тих планів і задач, які стоять перед військом", - підкреслила Маляр.

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр розповіла, як українців інформують про перебіг бойових дій.

Як ідеться в дописі Маляр у телеграмі, інформація про перебіг бойових дій є "елементом плану операції та виконує військові задачі". Стратегічну лінію розробляють після консультацій з Головнокомандувачем ЗСУ та фахівцями Генштабу з інформаційної безпеки.

"Основний замовник того, що і як інформаційно подавати під час війни, - ЗСУ. Вони формують свою потребу - які задачі їм важливо вирішити за допомогою інформаційних інструментів, а Міноборони разом з медійними підрозділами ЗСУ втілює це у життя", - зазначила Маляр.

Вона підкреслила, що "наше завдання - воювати інформацією в рамках тих планів і задач, які стоять перед військом". Тому все, що відомство подає публічно, потрібно українським Силам оборони для роботи.

"Ми добре знаємо що вкидає ворог в інфопростір і завжди оперативно реагуємо, якщо це в інтересах ЗСУ і перемоги. Ми даємо стільки інформації, скільки потрібно саме зараз в інтересах сил оборони. Ми не приховаємо від вас наші перемоги та факти звільнення територій", - зазначила заступниця глави Міноборони.

Нагадаємо, українська розвідка отримала інформацію про те, що Російське агентство соціального проєктування запустило новий етап кампанії з дискредитації українського військового командування та державних діячів.

Раніше окупанти запустили інформаційну хвилю про нібито зникнення Головкома Залужного. У Міноборони заявили, що це типова інформаційна технологія, спрямована на деморалізацію українського війська.