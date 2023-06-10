Служба безпеки України викрила і ліквідувала вісім нових каналів утечі "ухилянтів" за кордон і затримала 15 організаторів нелегальних "трафіків".

Про це йдеться на сайті спецслужби.

Вартість своїх зловмисники оцінювали по-різному. Максимальна сума становила 12 тисяч доларів.

Так, у Києві отримав підозру місцевий адвокат. За гроші він пропонував фіктивні документи щодо непридатності до військової служби за станом здоров’я, зокрема, через оформлення "групи інвалідності".

Також іще один канал нелегальної міграції в столиці, до якого причетні щонайменше 10 осіб, заблокували співробітники Головного управління внутрішньої безпеки СБУ. Зловмисники пропонували потенційним призовникам виїхати за межі України під виглядом волонтерів. Для цього ділки зареєстрували благодійну організацію, яку використовували для реалізації "схеми".

Співробітники СБУ затримали одну із організаторок оборудки на отримані 10 тисяч євро за пакет фіктивних документів для виїзду до ЄС.

На Івано-Франківщині піймали двох жителів, один із яких мав російський паспорт. Вони допомагали військовозобов’язаним нелегально потрапити до однієї з країн Євросоюзу через віддалені стежки Карпат. "Ухилянтів" підвозили за декілька кілометрів до лінії кодону, а далі їх супроводжували пішки по заздалегідь підготовленому маршруту в горах.

На Львівщині ліквідували два канали незаконної міграції. До організації першого причетний керівник групи одного з місцевих добровольчих формувань територіальної громади (продавав фіктивні меддовідки про непридатність до військової служби), а іншу схему налагодили двоє мешканців обласного центру, які за гроші "влаштовували" своїх клієнтів водіями міжнародних рейсів і навіть оформлювали для них водійські посвідчення.

На Закарпатті викрили три злочинні схеми: до організації першої причетні 5 мешканців регіону (серед них – дві представниці місцевого благодійного фонду), а наступні два канали нелегальної міграції організували 6 місцевих жителів. Вони допомагали своїм клієнтам перейти кордон через так звану "зеленку".

За всіма фактами тривають розслідування за ст. 332 Кримінального кодексу України (незаконне переправлення осіб через державний кордон України).

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Нагадаємо, прикордонники проводять посилені заходи задля встановлення законних підстав для перетину держкордону громадянами, внесеними до системи "Шлях", і вже 4,3 тис. осіб отримали відмову.

Тим часом минулого місяця СБУ затримала у трьох областях організаторів схем нелегальної переправи людей за кордон.