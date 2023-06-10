Окупанти атакували "шахедами" і ракетами Харківщину, є загиблий і поранені

Для обстрілів Богодухівського та Куп'янського районів ворог використав понад десяток БпЛА.

Російські окупанти атакували "шахедами" і ракетами Харківщину.

Як повідомив керівник ОВА Олег Синєгубов, вночі вороги використали понад десяток безпілотників для ударів по території Богодухівського та Куп'янського районів. Сталися пожежі. Загинув 29-річний чоловік, отримав поранення 39-річний житель.

"У с. Гороховатка Ізюмського району внаслідок ворожого обстрілу зазнав поранення 48-річний чоловік. По с. Котляри Харківського району окупанти завдали удару ракетою "Калібр". Зафіксовано влучання в землю. Без масштабних руйнувань та постраждалих. У с. Івашки Богодухівського району обстрілом пошкоджено інкубатор. У с. Глушківка Куп'янського району через обстріли сталася лісова пожежа", - розповів Синєгубов.

У Вовчанську госпіталізували ще одного потерпілого.

Очільник області додав, що упродовж минулої доби російські окупанти обстрілювали з усього наявного озброєння населені пункти Харківського, Куп'янського, Чугуївського, Богодухівського та Ізюмського районів.

Нагадаємо, уночі Росія обстріляла ракетами і дронами військовий аеродром "Миргород" на Полтавщині. Над Дніпропетровщиною Сили оборони збили два ворожі дрони. А на Одещину РФ теж випустила дрони. Українські бійці збили вісім одиниць, а також знищили дві ракети. Станом на ранок 10 червня було відомо про трьох загиблих.